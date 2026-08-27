Por: El Espectador

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella estableció una directriz tajante por medio de la Circular 01 de 2026, dirigida a ministros, directores de departamentos administrativos, superintendentes y responsables de entidades adscritas, así como a jefes de control interno. Dicha circular recalca que, aunque los plazos legales para revisar las actas de entrega concluyan, esto no significa que se puedan pasar por alto ni saneen posibles irregularidades cometidas durante administraciones anteriores. De acuerdo con la circular citada por El Espectador, el Gobierno enfatiza que la labor de analizar los archivos, completar las revisiones y documentar cualquier hallazgo pendiente debe continuar, recordando que los tiempos administrativos de transición operan de manera independiente a los plazos para sanciones penales o disciplinarias.

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El documento establece pautas estrictas ante posibles casos de corrupción al interior de la administración pública colombiana y discrepa entre las competencias de los entes de control. Según el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), toda actuación que comprometa recursos públicos debe quedar meticulosamente respaldada en expedientes que incluyan contratos, bases de datos y correos institucionales, para luego ser remitida de inmediato a las autoridades encargadas como la Fiscalía, la Procuraduría o la Contraloría. Textualmente, la circular señala que “los hallazgos deberán documentarse de manera objetiva y acompañarse de los antecedentes y soportes disponibles, identificando los hechos, las actuaciones involucradas y los recursos públicos” que pudieran estar comprometidos. Si esta revisión deja ver hechos relevantes en ámbitos fiscal, penal, disciplinario, civil o administrativo, el caso debe trasladarse sin demora a las autoridades competentes.

Por disposición legal, quienes asumen el servicio público durante los cambios de gobierno cuentan con treinta días para revisar los documentos de entrega y solicitar aclaraciones. Sin embargo, la circular es clara en advertir que el cumplimiento de este plazo en ningún caso exime a las entidades de documentar, proteger y denunciar irregularidades detectadas posteriormente. Además, resulta obligatorio conservar toda evidencia y soporte, incluyendo la correspondencia institucional y registros contables asociados a los hallazgos. Pese a la exigencia de esta vigilancia, el Gobierno aclara que la circular no otorga potestad a la Presidencia ni a las entidades estatales para investigar o juzgar: esa responsabilidad pertenece exclusivamente a los órganos oficiales competentes, en seguimiento del debido proceso.

¿Cuál es el objetivo principal de la Circular 01 de 2026 en la administración pública?

La Circular 01 de 2026 tiene como finalidad principal prevenir el ocultamiento o la omisión de posibles irregularidades en la administración estatal, estableciendo que el vencimiento de plazos administrativos no anula la responsabilidad de documentar y denunciar hechos relevantes. Insiste en la protección y entrega rigurosa de información relacionada con posibles actos de corrupción a las autoridades competentes.

¿Qué diferencia hay entre los plazos administrativos y los términos penales o disciplinarios en la revisión de actos de entrega?

Según la circular emitida por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, los plazos administrativos están relacionados con los tiempos formales de revisión y empalme en el servicio público, mientras que los términos penales o disciplinarios rigen el inicio, investigación y sanción de posibles faltas legales. Es decir, aunque se cumplan los tiempos administrativos, ello no impide que persista la obligación de informar y respaldar hallazgos ante autoridades judiciales o de control.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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