Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La Alcaldía de Pereira anunció el regreso progresivo de las clases presenciales a partir del lunes 31 de agosto, luego de verse afectada por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. Esta decisión representa un esfuerzo decidido de la administración municipal para reactivar el sector educativo, aunque bajo un modelo flexible y condicionado por el estado de la infraestructura educativa, tal como informó el periódico El Diario. El modelo adoptado se basa en la alternancia, lo que significa que estudiantes, docentes y personal administrativo retornarán de manera gradual, evaluando siempre la seguridad y bienestar de la comunidad educativa.

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Según el balance oficial difundido, un total de 111 instituciones educativas oficiales fueron evaluadas para determinar su situación después del sismo. De acuerdo con la Alcaldía, 47 de estos establecimientos resultaron habitables, lo que permite el uso de sus instalaciones bajo protocolos de alternancia. Por otro lado, 48 instituciones presentan restricciones de uso, por lo que funcionarán parcialmente y solo en áreas seguras; en estos casos, las jornadas de estudiantes se organizarán de manera rotativa. El informe agrega que 13 instituciones están en peligro de colapso, lo que prohíbe cualquier actividad presencial en sus espacios por riesgo estructural, mientras que otras tres aún esperan evaluación técnica.

En los colegios que también funcionan como refugios temporales para familias damnificadas, el servicio educativo se ajustará en horarios diferenciados, con el objetivo de garantizar tanto las clases como el apoyo a los afectados. De igual forma, para los estudiantes de instituciones con espacios inhabitables o sin conectividad, se prevé la implementación de trabajo remoto y el uso de materiales impresos, garantizando la continuidad académica. El plan incluye adaptaciones curriculares y flexibilidad para quienes afrontan dificultades de desplazamiento o limitaciones en los servicios públicos.

Una de las noticias más relevantes es la intervención inmediata en las 48 instituciones de uso restringido. El alcalde Mauricio Salazar indicó que a partir de la próxima semana comenzarán los trabajos tanto de día como de noche, para recuperar la presencialidad. Para las 13 sedes en riesgo de colapso absoluto, la administración anunció estudios técnicos y diseños, así como la gestión de apoyos externos para su futura reconstrucción. "Queremos que nuestros estudiantes regresen, pero que lo hagan de manera segura", subrayó el alcalde Salazar, en reconocimiento al trabajo de directivos y maestros durante esta emergencia.

De esta forma, la comunidad educativa de Pereira inicia un proceso de recuperación orientado a un retorno prudente y adaptado a la realidad posdesastre, siempre condicionado por las evaluaciones de seguridad en cada plantel.

¿Cómo funcionará el modelo de alternancia en las instituciones educativas de Pereira tras el terremoto?

El modelo de alternancia en Pereira consiste en la rotación de estudiantes entre jornadas presenciales y trabajo remoto, dependiendo de las condiciones de cada sede. Aquellas instituciones declaradas habitables retomarán actividades en horarios y espacios seguros, mientras que otras solo tendrán uso parcial de sus instalaciones o recurrirán a clases remotas si persiste el riesgo estructural.

¿Qué medidas se tomarán en las instituciones educativas con peligro de colapso en Pereira?

Para las 13 instituciones identificadas con peligro de colapso, la administración local realizará estudios y diseños para futuras obras de recuperación y buscará la ayuda de entidades que puedan apoyar la reconstrucción, asegurando que no se reanuden actividades presenciales hasta resolver los riesgos estructurales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.