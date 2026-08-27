Por: Noticiero 90 minutos

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Las consecuencias del fuerte sismo de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto siguen sintiéndose en Cali, donde familias, comerciantes y empresarios enfrentaron inconvenientes para cumplir con sus obligaciones tributarias. Atendiendo a esta realidad, la Alcaldía de Santiago de Cali, a través del Departamento Administrativo de Hacienda Distrital, decidió modificar el calendario tributario del año fiscal 2026 mediante la Resolución No. 4131.010.21.1.0785. Según la información oficial, la medida apunta a brindar un respaldo directo a los contribuyentes afectados por los trastornos en movilidad, comunicación y logística derivados de la emergencia.

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Uno de los cambios más relevantes afecta el Impuesto Predial Unificado, tributo fundamental para el funcionamiento del distrito. Originalmente, la fecha límite para pagar este impuesto, sin descuentos y sin intereses moratorios, se había establecido para el 30 de septiembre. Sin embargo, la administración extendió el plazo hasta el 31 de diciembre de 2026. Esto otorga un margen mucho mayor para quienes tuvieron dificultades durante la crisis, permitiéndoles ponerse al día con sus obligaciones tributarias hasta el final del año. Es importante aclarar que si el pago no se realiza antes de esa fecha, desde el 1 de enero de 2027 comenzarán a causarse intereses por mora sobre el valor pendiente, como lo especifica la autoridad local.

Por otra parte, comerciantes y empresarios también verán un alivio en sus calendarios impositivos para el impuesto de Industria y Comercio (ICA) y su retención en la fuente, conocida como ReteICA, correspondiente al periodo comprendido entre julio y agosto. Tal como establece la resolución, la nueva fecha de vencimiento varía según el último número del NIT: para quienes terminan en 1 y 2 será el 5 de octubre; en 3 y 4, el 6 de octubre; en 5 y 6, el 7 de octubre; en 7 y 8, el 8 de octubre, y finalmente para los terminados en 9 y 0 el plazo se extiende hasta el 9 de octubre de 2026.

Asimismo, la modificación incluye los vencimientos de las estampillas y tasas distritales de julio y agosto: el pago de julio podrá hacerse hasta el 15 de septiembre y el de agosto hasta el 18 de septiembre. De acuerdo con la administración distrital, estas medidas buscan ayudar a la recuperación y normalización fiscal en la ciudad, luego de la emergencia sísmica. Finalmente, Hacienda hizo un llamado a consultar y tramitar los procesos tributarios por canales virtuales, recomendando reducir desplazamientos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las nuevas fechas para pagar el Impuesto Predial Unificado en Cali en 2026?

El plazo para pagar el Impuesto Predial Unificado sin intereses moratorios en Cali fue extendido hasta el 31 de diciembre de 2026, según la Resolución No. 4131.010.21.1.0785 del Departamento Administrativo de Hacienda Distrital. A partir del 1 de enero de 2027 aplican los intereses de mora.

¿Cómo quedaron los plazos para declarar y pagar ICA y ReteICA tras el sismo en Cali?

Los plazos para declarar y pagar el impuesto de Industria y Comercio (ICA) y la retención ReteICA correspondientes a julio y agosto de 2026 fueron ajustados según el último dígito del NIT, con fechas de vencimiento entre el 5 y el 9 de octubre de 2026, de acuerdo con la última cifra del NIT de cada contribuyente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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