La controversia alrededor de María Masip Zawady, conocida como ‘la Coco’ o ‘la Turca’, sumó una nueva versión luego de que su prima, Martha Elena Zawady Rodríguez, se pronunciara sobre los señalamientos que las relacionan con contratos y cargos durante el gobierno de Gustavo Petro.

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La mujer, periodista, presentadora y productora de televisión, aparece mencionada en una investigación de la Unidad Investigativa de El Tiempo, que indagó por los contratos que suscribió con diferentes entidades estatales durante la administración del entonces presidente Petro.

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Según el periódico, Martha Zawady firmó contratos por cerca de 184 millones de pesos con entidades como Prosperidad Social, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (Enterritorio).

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Uno de esos contratos corresponde a servicios para la Oficina Asesora de Comunicaciones de Prosperidad Social, mientras que otros estuvieron relacionados con labores de comunicaciones, relacionamiento institucional y actividades periodísticas.

La aparición de su nombre en la investigación está relacionada con los señalamientos que han circulado sobre una supuesta red de mujeres cercanas a Petro, denominada por algunos integrantes del entorno del petrismo como las ‘Mariposas Amarillas’.

El caso de ‘La Coco’ tomó fuerza luego de versiones según las cuales la joven samaria habría tenido cercanía con Petro antes de su llegada a la Presidencia y habría recibido beneficios económicos y otros favores durante su administración. Esas afirmaciones han sido objeto de controversia y no equivalen, por sí mismas, a una conclusión judicial.

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Prima de ‘La Coco’ negó intermediación

Ante las preguntas de El Tiempo, Martha Zawady rechazó que su vínculo familiar con María Masip haya servido para conseguir los contratos que aparecen a su nombre.

“María es prima mía, nunca ha intervenido ni recomendado mi trabajo, siempre he conseguido sola”, aseguró la periodista, de acuerdo con el medio.

Zawady añadió que, cuando alguna entidad estatal la ha contratado, ha sido por su trayectoria profesional y su experiencia. También aseguró que desconoce cuál es la relación que actualmente mantiene su prima con el expresidente Petro.

“No tengo conocimiento del tipo de relación que guarda con el expresidente. Ella vive en Bogotá y yo en la ciudad de Cartagena, así que no tengo mayor información al respecto”, manifestó, según la publicación.

Sobre los contratos con entidades como MinTic y Prosperidad Social, explicó que fueron suscritos bajo los procedimientos establecidos para la contratación de servicios profesionales y dentro del marco normativo correspondiente.

Familiar de Zawady también habló de Coosalud

Otro de los puntos consultados por el diario fue una supuesta participación de Martha Zawady en la junta directiva de Coosalud Inversa, una de las empresas relacionadas con la EPS intervenida Coosalud.

De acuerdo con la investigación de El Tiempo, en agosto de 2025 Zawady habría sido incluida como suplente en uno de los renglones de esa junta, dentro de una lista presentada por Andrés Felipe Arango, quien para ese momento ejercía como agente especial interventor de la Cooperativa Coosalud.

La periodista aclaró que actualmente no pertenece a ninguna junta directiva relacionada con esa entidad y sostuvo que así consta en el certificado de existencia y representación legal de Coosalud Inversa S.A.

Además, explicó que su inclusión como suplente ocurrió debido a su experiencia en asuntos de comunicaciones y audiovisuales dentro de la cooperativa, donde, según dijo, lleva más de dos décadas prestando servicios.

Zawady también enfatizó que se trató de una posición sin honorarios y sin mayor representatividad, pues la junta no era remunerada.

De esta manera, la familiar de ‘La Coco’ entregó su propia explicación sobre los contratos y su paso por esa junta, mientras continúan las versiones sobre las presuntas relaciones de María Masip con personas vinculadas al gobierno Petro.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.