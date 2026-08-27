Integrantes de la Brigada Forestal del Ejército tuvieron que retirarse de una zona de Suárez luego de recibir amenazas mientras combatían una conflagración en el cerro Las Mercedes.

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La intimidación ocurrió durante la mañana del 27 de agosto y llegó por medio del radio de comunicaciones utilizado por los uniformados. Los responsables, según el relato conocido, aseguraron que conocían cuántas personas permanecían en el lugar y también las coordenadas de la brigada.

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La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, advirtió que los hombres les advirtieron a los militares que lo mejor era abandonar el sitio y dejar de apagar el incendio. La amenaza incluyó una frase que encendió las alarmas entre quienes atendían la emergencia: “Si ellos no se iban, pues ellos sencillamente iban a mandarles un droncito”.

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Grave denuncia de la Gobernadora del Tolima: “Les vamos a mandar un dron cargado. No intenten apagar el incendio, quien debe apagarlo es El Tigre”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/bTSsoQ8dj4 — Revista Semana (@RevistaSemana) August 27, 2026

Ante esta advertencia los integrantes del grupo especializado decidieron abandonar temporalmente el área para proteger su integridad. La situación fue comunicada al Puesto de Mando Unificado (PMU), donde se informó sobre la intimidación sufrida por el personal desplegado en el sector.

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El episodio ocurrió mientras la brigada apoyaba las labores para contener un incendio de gran magnitud en el cerro Las Mercedes, uno de los puntos afectados por la emergencia que mantiene en alerta a diferentes municipios del departamento.

La situación se suma a las preocupaciones expresadas por las autoridades sobre el posible origen intencional de algunas conflagraciones. Al respecto, el presidente Abelardo De La Espriella ya había advertido sobre la posibilidad de que detrás de algunos incendios existieran manos criminales y había ordenado fortalecer la respuesta estatal.

“Si se confirma que fueron provocados deliberadamente, perseguiremos a los responsables y los llevaremos ante la justicia”, dijo De La Espriella. A su vez, gregó: “Atentar contra nuestros bosques, poner en riesgo comunidades y utilizar el fuego para sembrar destrucción es un crimen que no quedará impune”.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.