Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Los incendios forestales recientes en el Tolima han dejado una huella dolorosa no solo en el paisaje natural, sino en la vida de la fauna silvestre que habita en la región. Según información dada a conocer por Cortolima, la Corporación Autónoma Regional del Tolima, al menos 37 animales han requerido atención especializada luego de ser afectados por las llamas en distintas áreas del departamento. Las afectaciones han incluido heridas, quemaduras y otras consecuencias derivadas de las conflagraciones.

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Entre los casos más impactantes se encuentra el rescate de un oso hormiguero en la vereda Buena Vista Meche, en el municipio de Coyaima. Este animal fue alcanzado por el fuego y sufrió graves quemaduras. De acuerdo con testimonios recogidos, como el de Vanessa Castellanos, habitante y animalista del sector, la situación ha sido devastadora: “Hay muchos animales muertos, quemados. Hoy logramos con la comunidad rescatar un osito hormiguero que se encuentra en un estado muy crítico, está demasiado quemado”, relató Castellanos, quien además solicitó mayor atención a la emergencia por parte de las autoridades.

El manejo de la situación ha estado a cargo de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) en su primera fase, y posteriormente los animales son traslados a Cortolima para recibir una valoración veterinaria completa. De acuerdo con el más reciente balance de Cortolima, 37 animales han sido atendidos a través del protocolo destinado para situaciones de emergencia ambiental. De este grupo, 22 aún permanecen bajo observación en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, 6 animales ya han sido liberados tras su recuperación y, lamentablemente, 9 murieron a pesar de los intentos de salvarlos.

Entre las especies que más han resultado afectadas por los incendios figuran ocelotes, zarigüeyas, borugos, iguanas, azulejos, armadillos y osos hormigueros. Yurany Vanegas, abogada y animalista, advirtió sobre las limitaciones institucionales evidenciadas ante la emergencia, especialmente en términos de capacidad para brindar atención oportuna a todos los animales perjudicados. Vanegas solicitó además que los animalistas tengan representación en el Puesto de Mando Unificado (PMU), que es la instancia encargada de coordinar la atención de estas emergencias.

La ciudadanía está invitada a reportar cualquier caso de fauna silvestre herida o en riesgo, a través de la línea de atención 318 632 2529, con el objetivo de evitar que la emergencia cobre un saldo aún mayor, y para actuar rápidamente ante la vulnerabilidad de los animales afectados. El llamado general es a prevenir acciones que puedan causar nuevos incendios y a colaborar con la protección de la fauna silvestre del Tolima.

¿Cómo se está atendiendo a los animales afectados por los incendios en Tolima?

Según Cortolima, la atención a los animales afectados por los incendios empieza con el rescate y estabilización inicial a cargo de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), y luego los ejemplares son trasladados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre. Allí, 22 animales continúan en tratamiento, mientras que otros han sido liberados o lamentablemente han fallecido a pesar del esfuerzo veterinario.

¿Qué animales silvestres han sido los más afectados por los incendios en Tolima?

De acuerdo con Cortolima, entre las especies más impactadas por las conflagraciones se cuentan ocelotes, zarigüeyas, borugos, iguanas, azulejos, armadillos y osos hormigueros. Esta diversidad evidencia la gravedad de la emergencia ambiental sobre la fauna silvestre de la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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