Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Ejército Nacional llevó a cabo en la vereda Aguayo, ubicada en Chaparral, sur del Tolima, una intervención directa sobre un complejo de minería ilegal que, según la información oficial, estaba dedicado a la extracción de oro presuntamente para financiar a la comisión Gerónimo Galeano, perteneciente a las disidencias de las FARC. El procedimiento, ejecutado por la Sexta Brigada del Ejército durante una operación nocturna, permitió neutralizar las actividades en dos unidades de extracción ilegal de oro, afectando directamente el sustento económico de esta organización armada ilegal.

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Durante el operativo se destruyeron o incineraron dos retroexcavadoras de la marca Komatsu, dos motores Cummins, una clasificadora metálica y 300 galones de ACPM (Aceite Combustible para Motores), insumos esenciales en las actividades mineras ilícitas. De acuerdo con el coronel Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada, el golpe propinado a la economía de las disidencias tuvo impacto inmediato: "Con esta operación se propinó un contundente golpe a las finanzas criminales del Bloque Central Comandante Isaías Pardo, Comisión Gerónimo Galeano, con una afectación directa de 1.200 millones en maquinaria", expresó el oficial. Además, la intervención evitó la extracción estimada de 6.000 gramos de oro, valorados en más de $2.513 millones, recursos que, según el Ejército, habrían servido para fortalecer el accionar armado en Tolima.

La operación dejó en evidencia daños ambientales significativos en las veredas San Diego y Aguayo, donde se calcula una profunda degradación de la capa vegetal, remociones extensivas del subsuelo y contaminación de fuentes hídricas. Estos impactos han sido parte de la preocupación de las autoridades, que en reiteradas ocasiones han advertido sobre los costos ambientales de la minería ilegal.

El coronel Arnold Pérez reiteró que la Sexta Brigada mantendrá las operaciones de estabilidad en el sur del Tolima, dirigidas tanto a combatir los factores de inestabilidad como a proteger los recursos naturales de la región. La comisión Gerónimo Galeano ha sido identificada por las autoridades como responsable de recientes ataques contra la fuerza pública en el sur del departamento, incidentes que han dejado muertos y heridos, además de vehículos de transporte afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué impacto tiene la minería ilegal de oro en Tolima para las autoridades?

La minería ilegal en Tolima representa un reto constante para las autoridades, no solo por su vinculación directa con el financiamiento de grupos armados como la comisión Gerónimo Galeano de las disidencias de las FARC, sino también por el daño económico y ambiental que implica. De acuerdo con el Ejército Nacional, las operaciones contra estos complejos ilegales buscan frenar tanto el fortalecimiento de estructuras armadas como el deterioro del entorno natural.

¿Cuáles son las consecuencias ambientales de la minería ilegal en el sur del Tolima?

Según información de la Sexta Brigada del Ejército, la minería ilegal en las veredas San Diego y Aguayo ha causado graves daños ambientales: degradación irreversibles en la capa vegetal, remoción agresiva del subsuelo y contaminación de fuentes hídricas, lo que afecta directamente la biodiversidad y los recursos naturales del sur del Tolima.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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