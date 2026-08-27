Nueve militares del Ejército Nacional fueron capturados por su presunta participación en el desvío de $ 100 millones destinados a la alimentación de un batallón en Ocaña, Norte de Santander, detalla El Tiempo.

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Los hechos habrían ocurrido entre abril y octubre de 2024 y fueron investigados durante dos años por la Fiscalía General de la Nación, añade ese medio.

Entre los judicializados hay tres mayores, cinco sargentos y un suboficial retirado, resalta ese diario.

Las capturas fueron realizadas por agentes del CTI, con apoyo de la Policía, en diferentes ciudades y municipios del país, entre ellos Bogotá, Cúcuta, Barrancabermeja, Fusagasugá y Caucasia, agrega esa publicación.

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Según la Fiscalía, los uniformados presuntamente se apropiaron de los recursos destinados a la compra y entrega de alimentos, además de intentar ocultar el supuesto desvío mediante la alteración de documentos.

Entre las irregularidades detectadas aparecen planillas que certificaban la entrega de víveres secos a seis pelotones, pese a que las cantidades no corresponderían a las necesidades reales.

También se habrían registrado alimentos entregados a escuadras que no estaban operando o a militares que se encontraban realizando entrenamiento en Aguachica, Cesar.

Los nueve fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, de acuerdo con el nivel de participación que les atribuye la investigación. Todos se declararon inocentes ante las acusaciones.

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