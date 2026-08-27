Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Los propietarios de busetas del transporte público colectivo en Ibagué manifestaron su preocupación ante la difícil situación financiera que enfrentan y alertaron sobre un posible cese de actividades, de acuerdo con una carta oficial enviada el jueves 27 de agosto a la Alcaldía. Este sector, conformado por vehículos de las siete empresas que actualmente prestan el servicio en la ciudad, señaló que la crisis ha hecho insostenible la operación cotidiana, razón por la cual presentaron cinco solicitudes concretas para garantizar la continuidad del servicio.

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Según el comunicado dirigido a la alcaldesa Johana Aranda, al secretario de Movilidad Camilo Martínez y a la gerente del Sistema Estratégico de Transporte Público, Rocío Lozano, los propietarios argumentan que es urgente adoptar medidas excepcionales. El principal reclamo consiste en la creación de un “subsidio económico transitorio de salvamento” como respuesta al incremento de los combustibles y demás insumos requeridos para operar. Los transportadores afirman que actualmente están trabajando bajo pérdidas, una situación que, si no es atendida, pondría en riesgo la continuidad del transporte público en la ciudad, según la misiva citada.

Entre las exigencias también figura la aprobación de un plan integral para el control y erradicación del transporte ilegal, ya que consideran que esta práctica ha disminuido hasta en un 40 % la demanda del servicio formal. En su carta, los propietarios sugieren que, ante esta competencia desleal, es indispensable la intervención de las autoridades para recuperar pasajeros y garantizar condiciones de competitividad equilibradas.

Otra de las peticiones relevantes contempla la creación de un fondo de chatarrización y compensación enfocado en aquellos vehículos que cumplen la normativa legal vigente. De igual forma, los transportadores solicitan que la administración municipal lleve ante el Concejo un proyecto para crear un fondo de estabilización de la tarifa del transporte público, con el objetivo de ofrecer mayor sostenibilidad económica al sector.

Adicionalmente, plantean la realización de estudios para implementar alternativas de movilidad y seguridad como el pico y placa para motocicletas o la restricción del parrillero (acompañante), señalando la relación directa que estas medidas tendrían sobre la seguridad vial y el funcionamiento eficiente del transporte.

Por último, los propietarios advirtieron que, si no reciben una respuesta satisfactoria frente a las cinco solicitudes planteadas, podrían suspender la prestación del servicio en Ibagué. La decisión estará sujeta a la atención que otorgue la Administración municipal a sus requerimientos y a la viabilidad de los mecanismos propuestos.

¿Qué impacta al transporte público colectivo en Ibagué según los propietarios de busetas?

De acuerdo con la carta enviada a la Alcaldía, los factores más críticos que afectan al sector incluyen el aumento en los precios de los combustibles, los altos costos de operación y la proliferación del transporte informal. Esta última situación habría disminuido hasta en un 40 % la demanda por el servicio formal, lo que agrava la crisis financiera que viven las siete empresas actualmente en funcionamiento.

¿Cuáles son las principales solicitudes de los transportadores de Ibagué a la Alcaldía?

Las cinco principales medidas solicitadas por los propietarios de busetas son: el establecimiento de un subsidio económico transitorio de salvamento, la creación de un plan integral contra el transporte ilegal, la formulación de un fondo de chatarrización y compensación, la propuesta de un fondo de estabilización de tarifa ante el Concejo municipal, y la consideración de políticas alternativas como el pico y placa para motos y la restricción del parrillero.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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