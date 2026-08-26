Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un sismo de magnitud 5,1 sacudió el país este miércoles 26 de agosto a las 11:45 de la mañana, según lo informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en su boletín preliminar. El epicentro del movimiento telúrico se localizó en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, al norte del país, y tuvo una profundidad considerable de 140 kilómetros. Este detalle sobre la profundidad resulta relevante, ya que, como indica el SGC, los sismos de mayor profundidad suelen sentirse en áreas más extensas, incluso lejos de su punto de origen.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el SGC, aunque el epicentro estuvo en Los Santos, el temblor fue percibido en distintas zonas del país. En particular, habitantes de varios sectores de Ibagué —la capital del departamento del Tolima— reportaron haber sentido el movimiento sísmico. Esta percepción se atribuye a las características que se presentan cuando un evento ocurre a tantos kilómetros bajo la superficie terrestre, permitiendo que las ondas se propaguen y sean detectadas a grandes distancias.

Ante la percepción del sismo, en Ibagué las autoridades tomaron precauciones de inmediato. Como medida preventiva, se realizó la evacuación de personas tanto en el Palacio de Justicia como en la Gobernación del Tolima. Esta rápida respuesta buscó evitar cualquier situación de riesgo para los funcionarios y visitantes en dichas instalaciones, siguiendo los protocolos establecidos para emergencias de este tipo.

Hasta el momento, de acuerdo con las autoridades y los organismos de emergencia locales, no se tienen reportes de personas lesionadas ni de daños materiales a causa del movimiento. Sin embargo, los entes responsables permanecen atentos y continúan monitoreando la situación; además, realizan verificaciones en diferentes puntos de la ciudad para cerciorarse de que no haya afectaciones adicionales no reportadas aún.

El Servicio Geológico Colombiano, por su parte, mantiene el seguimiento en tiempo real de la actividad sísmica. Puede que los datos iniciales sobre la magnitud, profundidad o localización del sismo sean actualizados conforme se analicen más registros, como suele ocurrir en estos eventos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se sintió el sismo en Ibagué si el epicentro estuvo en Santander?

El Servicio Geológico Colombiano indicó que, debido a la profundidad del sismo, las ondas sísmicas se propagaron a largas distancias, lo que permitió que el movimiento fuera percibido en zonas alejadas del epicentro, como Ibagué. Esto suele ocurrir cuando el sismo se origina a gran profundidad bajo la corteza terrestre.

¿Qué medidas tomaron las autoridades en Ibagué tras el sismo de 5,1?

Frente al movimiento telúrico percibido, las autoridades en Ibagué decidieron evacuar preventivamente tanto el Palacio de Justicia como la Gobernación del Tolima. Además, los organismos de emergencia monitorean la situación y están atentos a posibles novedades relacionadas con afectaciones o reportes de daños.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.