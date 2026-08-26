Por: Noticiero 90 minutos

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Un sismo de magnitud 5,1 sacudió el municipio de Los Santos, Santander, a las 11:45 a. m. de este miércoles 26 de agosto, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad responsable de la vigilancia sísmica en el país. El boletín preliminar emitido por el SGC especificó que el evento tuvo una profundidad de 149 kilómetros y el epicentro se ubicó a cerca de 7 kilómetros del área urbana de Los Santos. Además, se determinó que el temblor se localizó en una latitud de 6,82 y una longitud de -73,11, localización que podrá ajustarse con el análisis posterior de los datos registrados por las estaciones del SGC.

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La información preliminar indica que, hasta el momento, las autoridades y los organismos de gestión del riesgo se encuentran verificando si hay daños materiales o personas afectadas en las zonas donde el sismo fue percibido. Este procedimiento busca dar cuenta del impacto en la infraestructura y evaluar si la población sufrió lesiones o afectaciones por el movimiento telúrico.

En cuanto a la medición del sismo, el SGC explicó que la magnitud es uno de los primeros datos que se reportan tras un evento de este tipo. Para calcularla, se utilizan los registros que captan sus estaciones ubicadas en diferentes regiones. El proceso consiste en analizar las ondas generadas por el temblor para definir la ubicación, profundidad y magnitud, datos clave para dimensionar la energía liberada en el epicentro.

La referencia popular a la “escala de Richter” persiste en muchos escenarios, pero el SGC aclaró que hoy en día se recurre a métodos más avanzados y específicos para medir sismos. La escala de Richter fue desarrollada en 1935 por Charles Richter, pero con los avances de la sismología, los especialistas ahora emplean técnicas que ajustan mejor la medición a cada caso.

Un aspecto importante que aclaró el SGC es la diferencia entre magnitud e intensidad. Mientras la magnitud corresponde únicamente a la energía liberada en el punto de origen, la intensidad representa los efectos del sismo en distintas zonas y cómo lo perciben las personas. Así, un mismo sismo puede sentirse de forma muy distinta según la distancia al epicentro y las condiciones del terreno.

Por lo tanto, el informe sobre la magnitud de un sismo, de acuerdo con el SGC, es el resultado del análisis instrumental de los datos recopilados por sus equipos de monitoreo a nivel nacional, información fundamental para la toma de decisiones de las autoridades y la ciudadanía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo determina el Servicio Geológico Colombiano la magnitud de un sismo?

El Servicio Geológico Colombiano calcula la magnitud utilizando los registros captados por sus estaciones sismológicas. Estas estaciones detectan las ondas generadas por el movimiento de la Tierra y, mediante un análisis especializado, determinan la ubicación del epicentro, la profundidad y la magnitud del evento. Así, la magnitud indica la cantidad de energía liberada en el punto de origen del temblor, un dato fundamental para conocer el alcance del fenómeno natural.

¿Cuál es la diferencia entre magnitud e intensidad en los sismos?

La magnitud representa la energía liberada en el lugar de origen del sismo y se determina a partir de los registros instrumentales. Por su parte, la intensidad describe los efectos del sismo en sitios específicos y cómo fue percibido por las personas; es decir, puede variar según la ubicación y las características del terreno, incluso tratándose del mismo evento sísmico.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.