Un sismo de magnitud 5,1, registrado este miércoles 26 de agosto a las 11:45 de la mañana, con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander, y una profundidad de aproximadamente 149 kilómetros, desató una ola de reacciones en redes sociales, especialmente en X (antes Twitter).

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(Vea también: Dónde fue el epicentro del nuevo temblor hoy: se sintió en varias ciudades del centro de Colombia)

El movimiento, que según el Servicio Geológico Colombiano (SGC) se sintió en varias ciudades del país, incluyendo Bogotá, reavivó el miedo y la ansiedad de miles de colombianos que aún procesan las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto pasado.

Ese sismo de hace poco más de dos semanas, con epicentro en San José del Palmar (Chocó), dejó cientos de víctimas fatales, miles de heridos y una destrucción significativa en departamentos como Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y el propio Chocó. Desde entonces, la población ha enfrentado réplicas y una constante sensación de vulnerabilidad, lo que se refleja con claridad en los comentarios que circulan tras cada nuevo movimiento telúrico.

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En X, los usuarios compartieron sensaciones de alerta, confusión y agotamiento emocional. Frases como “algo está mal con la tierra, tanto temblor no es normal”, “no aguanto un temblor más”, “no sé si quedé muy traumado o acabo de sentir otro temblor”, “yo analizando si era temblor o mis traumas del último”, “no más no aguantamos un temblor más, basta”, “¿podemos hablar de lo traumático que se está convirtiendo volver a sentir un temblor después de haber vivido un terremoto?” y “de lo traumado que estoy pensé que era yo nuevamente” ilustran el estado de ánimo predominante.

Algo esta mal con la tierra, tanto temblor no es normal #temblor https://t.co/w4nft35NCk — Miguel Mendez (@elektro18Miguel) August 26, 2026

No más no aguantamos un temblor más, basta #temblor pic.twitter.com/dIvJv5pVnc — Daniel (@DanielTrujiillo) August 26, 2026

No sé si quedé muy traumado o acabo de sentir otro temblor en Medellín #temblorpic.twitter.com/zIiw1UII3w — Samuel (@ExIncognitoP) August 26, 2026

Muchos reconocen que el recuerdo del 10 de agosto ha dejado una huella profunda. Personas que no sintieron el movimiento de este miércoles admitieron que solo con leer las alertas o ver los reportes del SGC se les activó el nerviosismo.

Otras comentaron que ya no distinguen con claridad si lo que perciben es un temblor real o una reacción de su propio cuerpo ante el estrés acumulado. La zona del “nido sísmico de Bucaramanga”, donde se ubicó el epicentro del evento principal de hoy, es conocida por su alta actividad, pero en el contexto actual cualquier sacudida adquiere un peso emocional distinto.

El SGC continúa monitoreando la sismicidad del país e invita a la ciudadanía a reportar si sintió los movimientos a través de sus canales oficiales. Mientras las autoridades mantienen la atención en las zonas afectadas por el terremoto de agosto, en las redes se evidencia que la recuperación no es solo material: el impacto psicológico sigue presente en gran parte de la población.

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