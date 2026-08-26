Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Durante la mañana del miércoles 26 de agosto, Colombia experimentó un nuevo evento sísmico que volvió a poner en alerta a la población y a las entidades oficiales. El hecho fue informado inicialmente por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad responsable de la vigilancia de la actividad sísmica en el país. Según el reporte preliminar del SGC, el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 5,1 en la escala de Richter y su epicentro se localizó en el municipio de Los Santos, ubicado en el departamento de Santander.

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De acuerdo con los primeros reportes entregados por ciudadanos de la región, la sacudida fue percibida en diversos sectores, aunque no se precisa en cuáles municipios o zonas específicas se sintió con mayor intensidad. Ante esta situación, las autoridades han activado los protocolos de monitoreo establecidos para este tipo de emergencias, especialmente en materia de gestión del riesgo.

Las entidades encargadas, junto con los organismos de gestión del riesgo, permanecen atentas y hacen un seguimiento riguroso para identificar cualquier tipo de afectación en viviendas, infraestructura pública o privada, así como en vías de comunicación. Su objetivo principal es establecer si este movimiento sísmico ha dejado daños materiales o ha impactado de alguna manera a las comunidades cercanas al epicentro de Los Santos, Santander.

Por su parte, el Servicio Geológico Colombiano continúa en la labor de recopilar información relevante sobre este episodio. Este seguimiento tiene como meta precisar las características completas del sismo, incluidas variables técnicas fundamentales como la profundidad exacta en que se originó el movimiento, que resulta determinante para evaluar el potencial de daños.

Hasta el momento, aún no se dispone de información oficial acerca de daños materiales o personas afectadas. Se espera, sin embargo, que las autoridades continúen proporcionando actualizaciones a medida que avanza la recopilación de datos y se extiende la evaluación en las zonas impactadas por el temblor.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué magnitud tuvo el temblor en Los Santos, Santander, y qué reportó el Servicio Geológico Colombiano?

El movimiento telúrico registrado la mañana del miércoles 26 de agosto en Colombia tuvo una magnitud de 5,1, según el reporte preliminar del Servicio Geológico Colombiano. El epicentro fue ubicado en el municipio de Los Santos, Santander, y las autoridades continúan monitoreando la zona en busca de afectaciones.

¿Qué pasos siguen las autoridades tras un sismo como el ocurrido en Los Santos, Santander?

Luego del sismo, los organismos de gestión del riesgo y otras entidades responsables mantienen el monitoreo de la situación para verificar posibles daños en viviendas, infraestructura o vías. También recogen información de la población y esperan datos oficiales sobre daños o personas afectadas, siguiendo los protocolos establecidos para emergencias sísmicas.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.