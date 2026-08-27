Por: Testigo Directo

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Wilson Ferney Cárdenas, conocido con los alias de ‘Careloco’ o ‘Fray’, cumple una condena de 38 años en la cárcel Picaleña, en Ibagué. Su historia está ligada a algunos de los grupos criminales que durante años tuvieron presencia en Medellín y el Valle de Aburrá, entre ellos las Autodefensas Unidas de Colombia y la llamada Oficina de Envigado.

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Wilson Ferney Cárdenas antes de ser condenado en la cárcel Picaleña de Ibagué

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Cárdenas reconoce que hizo parte de estructuras criminales y que cometió delitos. No intenta presentar su pasado como una historia ajena. Sin embargo, existe un episodio específico por el que mantiene una posición radicalmente distinta: el doble homicidio ocurrido en la comuna 13 de Medellín por el que fue condenado y que, según afirma, nunca cometió.

Desde prisión, Cárdenas sostiene que fue víctima de un falso positivo judicial. Con esta expresión se refiere a lo que considera una construcción equivocada del caso que terminó vinculándolo con los dos asesinatos. Su versión es contundente: admite otros capítulos de su pasado criminal, pero niega rotundamente haber participado en ese doble homicidio.

El punto de discordia exige determinar cómo ocurrieron los hechos y qué pruebas evaluaron los jueces para imponer una pena tan severa. Este caso reabre el debate sobre los riesgos de las condenas erróneas en Colombia. Asimismo, demuestra la importancia de revisar minuciosamente las pruebas en procesos contra integrantes de organizaciones criminales.

El caso también muestra una faceta compleja de quienes han pertenecido a organizaciones armadas o delincuenciales: reconocer determinados delitos no significa necesariamente aceptar todos los crímenes que aparecen asociados a su nombre. En el caso de Cárdenas, esa distinción es fundamental para entender su actual posición.

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Desde la cárcel, el condenado intenta separar aquello que admite haber hecho de aquello que asegura no haber cometido. Su denuncia no elimina la sentencia ni modifica por sí sola la decisión judicial, pero plantea una pregunta que solo puede resolverse mediante la revisión rigurosa del expediente: ¿fue Cárdenas responsable de ese doble homicidio o terminó condenado por un crimen que, como sostiene, nunca cometió?

Mientras cumple su pena, ‘Careloco’ mantiene esa versión y reclama que su caso sea examinado desde las pruebas y no únicamente desde su pasado criminal.

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