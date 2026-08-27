Un operativo de inteligencia terminó en tragedia en el sur de Bogotá, luego de que un uniformado de la Policía fuera atacado mientras cumplía funciones en la localidad de Ciudad Bolívar.

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Según informó Blu Radio, el intendente, adscrito a la Sijín, se encontraba de civil cuando fue abordado en el barrio Arborizadora Alta. El ataque ocurrió durante la noche del miércoles 26 de agosto y ahora las autoridades buscan establecer quiénes estuvieron detrás del homicidio.

El policía fue llevado a un centro asistencial para recibir atención médica, pero falleció debido a la gravedad de las heridas. La institución aún no ha entregado públicamente su identidad, debido al proceso de notificación a sus familiares.

¿Qué hipótesis investiga la Policía por el asesinato?

Los investigadores también analizan la posibilidad de que el ataque estuviera relacionado con las labores de inteligencia que desarrollaba el uniformado. Sin embargo, también se investiga si se trató de un intento de hurto, de acuerdo con la emisora.

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La Policía deberá determinar qué ocurrió antes del ataque y si los agresores conocían la condición del funcionario. Por ahora, ninguna de las hipótesis ha sido confirmada y el caso permanece bajo investigación.

¿Qué se sabe de la búsqueda de los responsables?

Tras conocerse el homicidio, la Policía Metropolitana de Bogotá puso en marcha un plan candado en Ciudad Bolívar para tratar de ubicar a los responsables.

Los investigadores también trabajan con las cámaras de seguridad instaladas en el sector, con el objetivo de reconstruir los momentos previos y posteriores al ataque. Las imágenes podrían aportar información sobre los responsables y la ruta que utilizaron para escapar.

Mientras avanzan estas labores, las autoridades recopilan evidencias y adelantan las diligencias necesarias para esclarecer el homicidio y establecer el móvil del crimen.

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