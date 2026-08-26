La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías los elementos que sustentan su acusación contra Chirley Mildred Hernández Rojas, funcionaria del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), señalada como presunta responsable de la muerte de su esposo, Aldemar Alfredo Avendaño Carrillo, en Barranquilla.

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El caso ocurrió el 21 de marzo de 2026 en el apartamento donde vivía la pareja junto con sus dos hijos. En un comienzo, la investigación contemplaba la hipótesis de un posible suicidio, pero los análisis forenses y otros elementos recopilados por las autoridades llevaron a los investigadores a considerar un posible homicidio.

Durante la audiencia, el fiscal explicó que las cámaras de seguridad del conjunto residencial permitieron reconstruir los movimientos de las personas que estaban en el inmueble y de los investigadores que llegaron posteriormente.

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¿Qué encontró la Fiscalía en la investigación?

Según la Fiscalía, en el apartamento solo se encontraban la víctima, Hernández Rojas y los dos hijos de la pareja, y las grabaciones no respaldarían la presencia de un quinto individuo, una posibilidad que había sido considerada inicialmente. Asimismo, se encontraron evidencias que descartaron un supuesto suicidio, según recogió Semana.

La investigación también encontró inconsistencias entre la versión entregada inicialmente y los elementos obtenidos durante el proceso judicial. Una de las pruebas analizadas fue la necropsia practicada al cuerpo de Avendaño Carrillo por Medicina Legal. El examen estableció que presentaba lesiones producidas por proyectiles en diferentes partes del cuerpo.

“Se evidenciaron multiplicidad de heridas con variabilidad en la distancia de disparo. La lesión que presenta en el antebrazo izquierdo, tercio distal, puede ser de carácter defensivo”, indicó la fiscal del caso.

La Fiscalía señaló que una de las lesiones, ubicada en el antebrazo izquierdo, podía corresponder a una reacción defensiva. Además, el análisis de otra de las heridas llevó a los médicos forenses a considerar que las características encontradas no correspondían al patrón típico de un suicidio.

La prueba que vincula a la funcionaria del CTI por muerte de su esposo

Entre los elementos presentados durante la audiencia aparece un análisis de residuos de disparo practicado a Hernández Rojas. La Fiscalía también informó que el arma encontrada en el lugar fue sometida a análisis y que el estudio determinó que era apta para producir disparos.

De acuerdo con la Fiscalía, en las muestras tomadas de sus manos y prendas fueron encontradas partículas metálicas asociadas con residuos de disparo. Para el ente investigador, este resultado, junto con las demás evidencias recopiladas, permite sustentar su presunta participación en los hechos.

¿Qué sigue en el proceso contra Chirley Hernández?

Durante la diligencia de este miércoles, el juez declaró legal la captura de Hernández Rojas. Posteriormente, comenzó la audiencia de imputación de cargos, pero esta fue suspendida y quedó programada para continuar durante la mañana del jueves 27 de agosto.

La Fiscalía solicitó además que se imponga una medida de aseguramiento mientras avanza el proceso judicial, al considerar que existen elementos suficientes para sustentar la vinculación de la funcionaria con la investigación.

Hernández Rojas, por ahora, mantiene la condición de presunta responsable dentro del proceso y será la justicia la encargada de determinar su responsabilidad penal.

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