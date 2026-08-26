Por: El Espectador

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El general Jesús Alejandro Barrera Peña asumió el cargo de director de la Policía Nacional este 26 de mayo, después de ser posesionado por el presidente Abelardo de la Espriella. Con 35 años de servicio, Barrera ha enfocado la mayor parte de su carrera profesional en áreas de inteligencia e investigación criminal, de acuerdo con El Espectador. Su llegada ocurre en una coyuntura en la que el Gobierno decidió presentar la nueva cúpula militar y la cúpula de mando de la Policía, junto con el nuevo ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora López, y el comandante de las Fuerzas Militares, general Erick Rodríguez. También se designaron los nuevos responsables de las principales ramas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial, en un proceso de renovación estructural de la seguridad nacional.

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Dentro de la hoja de ruta de la nueva administración de la Policía, la institución anunció la formación de bloques que estarán integrados por la Fuerza Pública y otras entidades administrativas, con el fin de reforzar la seguridad en las grandes ciudades y enfrentar de manera más efectiva el accionar de grupos armados y manifestaciones de criminalidad que afectan a los ciudadanos. El propósito central es fortalecer la confianza entre la Policía y la ciudadanía, mediante la articulación interinstitucional y la obtención de resultados concretos contra el delito.

En el mismo evento, se hizo pública la lista de generales y coroneles que encabezarán las principales jefaturas y direcciones nacionales, entre ellos el brigadier general Herbert Luguiy Benavidez Valderrama en la jefatura nacional de administración de recursos, el brigadier general William Castaño Ramos en la dirección de antinarcóticos, y la brigadier general Yurian Jeannette Romero Murte al frente de la Inspección General. Además, otras áreas prioritarias como desarrollo humano, bienestar social y educación policial quedaron en manos de oficiales de amplia trayectoria, según la información de El Espectador.

La reestructuración alcanzó también las regiones y metropolitanas, donde brigadieres generales y coroneles quedaron a cargo de territorios estratégicos como Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali, Cartagena y departamentos como Antioquia, Santander o Valle del Cauca. En su primer discurso como director general, Barrera Peña recalcó que su compromiso es “con todos los colombianos” y que uno de sus objetivos será “incentivar el amor por la Policía Nacional” bajo el lema “Dios y Patria”. De acuerdo con sus palabras, la prioridad será trabajar con todas las capacidades institucionales para fortalecer la confianza ciudadana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Jesús Alejandro Barrera Peña, el nuevo director de la Policía Nacional?

Jesús Alejandro Barrera Peña es un oficial de la Policía Nacional con una experiencia de 35 años de servicio. Según El Espectador, gran parte de su carrera la ha desarrollado en labores de inteligencia e investigación criminal. Su reciente nombramiento como director se dio en el contexto de una nueva cúpula militar y policial instaurada por el presidente Abelardo de la Espriella.

¿Cuáles son los objetivos de la nueva administración de la Policía Nacional en Colombia?

De acuerdo con lo anunciado durante el evento de posesión, la nueva administración de la Policía Nacional busca fortalecer la seguridad en las principales ciudades del país a través de bloques integrados entre la Fuerza Pública y otras entidades administrativas. El foco está en enfrentar los grupos armados y las diferentes formas de criminalidad, con la intención de robustecer la confianza entre la institución y la ciudadanía y propiciar resultados positivos en materia de seguridad.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.