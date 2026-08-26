Por: EL PILON SA

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José Luis Castañeda, teniente coronel retirado de la Policía Nacional, ha sido anunciado oficialmente como nuevo director de Migración Colombia, en medio de una fase de endurecimiento de la política migratoria nacional. El nombramiento fue hecho a través del decreto 1298 del 25 de agosto de 2026, firmado por el canciller Omar Nicolás Bula Escobar. Este decreto, además de formalizar la designación de Castañeda, también aceptó la renuncia de Gloria Esperanza Arriero López, quien ocupaba el cargo de directora de la entidad responsable del control migratorio en el país.

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Castañeda llega a Migración Colombia después de una carrera destacada en la Policía Nacional, donde su último cargo como oficial activo lo llevó en 2018 a liderar el Departamento de Policía Cesar. A lo largo de su trayectoria, se desempeñó en áreas de inteligencia y en operaciones contra estructuras ilegales, experiencia que, ahora, resulta fundamental para dirigir una institución encargada de vigilar la entrada, permanencia y salida de extranjeros en el territorio nacional.

La decisión de ubicar al excomandante del Cesar al frente de Migración Colombia se da en un contexto marcado por los recientes anuncios del presidente Abelardo de la Espriella. De acuerdo con las declaraciones del mandatario, el Ejecutivo ha dispuesto realizar operativos coordinados junto con la Policía, enfocados inicialmente en extranjeros que cometen delitos y, en segundo lugar, en quienes tengan su situación migratoria irregular. De la Espriella enfatizó en la prioridad nacional afirmando: "Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos". Además, instruyó a las autoridades a iniciar esta misma semana los procedimientos de deportación para los casos que correspondan.

El jefe de Estado recordó que la política migratoria estricta fue uno de los compromisos adquiridos durante su campaña presidencial y que, ya en ejercicio gubernamental, busca ejecutar sin excepciones. "No voy a aceptar a inmigrantes ilegales, de donde sea que vengan, que estén cometiendo delitos. Se van y los deportamos", reiteró el presidente De la Espriella, postura que marca la nueva línea de acción para Migración Colombia bajo la conducción de Castañeda.

¿Quién es José Luis Castañeda, nuevo director de Migración Colombia?

José Luis Castañeda es teniente coronel retirado de la Policía Nacional, con una carrera que incluye la comandancia del Departamento de Policía Cesar y experiencia en inteligencia y operaciones contra estructuras ilegales. Ahora, asume el liderazgo de Migración Colombia, la entidad estatal encargada de regular el ingreso, permanencia y salida de extranjeros del país.

¿Qué cambios trae la nueva política migratoria de Abelardo de la Espriella?

La política migratoria anunciada por el presidente De la Espriella prioriza la expulsión de extranjeros en situación irregular, principalmente aquellos que cometen delitos, y posteriormente a quienes no hayan regularizado su estatus migratorio. Esta orientación busca fortalecer el control en la frontera y dar respuesta a uno de los compromisos presidenciales del actual gobierno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.