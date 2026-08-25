Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Yehinson Yosep Ahumada García, patrullero de la Policía Nacional, fue despedido por familiares y amigos en Sabanalarga, Atlántico el pasado 24 de agosto. Durante la ceremonia, sus seres queridos se reunieron en su pueblo natal para rendir homenaje a su vida, marcada por la cercanía con la comunidad y su compromiso profesional. Canciones, recuerdos y mensajes de afecto destacaron la jornada de despedida, donde los asistentes compartieron anécdotas y palabras llenas de cariño, recordando a Ahumada como un hombre cercano y un buen amigo.

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El ambiente estuvo colmado de tristeza, pero también de emotividad al entonar las canciones preferidas del uniformado como parte de la celebración de su memoria. Quienes lo conocieron desde pequeño aprovecharon la oportunidad para resaltar aspectos de su carácter, así como el vacío que deja su partida, evidenciando el impacto que tiene este tipo de hechos en el entorno social y familiar.

La muerte de Yehinson Ahumada García ocurrió la noche del 21 de agosto mientras se desplazaba por un corredor vial entre Melgar y El Espinal, cumpliendo funciones policiales junto al subintendente Heiner Laguna. De acuerdo con la información preliminar, ambos fueron interceptados por dos hombres que circulaban en una motocicleta. En ese momento se generó un intercambio de disparos que resultó fatal para Ahumada, quien falleció en el lugar de los hechos. El subintendente que lo acompañaba salió ileso de la situación.

Después del ataque, la investigación quedó en manos de equipos especializados de la Policía Judicial, quienes asumieron la tarea de determinar cómo sucedieron los hechos y de identificar a los responsables del homicidio. El coronel John Anderson Vargas Izao, comandante del Departamento de Policía Tolima, solicitó la colaboración de la ciudadanía, instando a las personas a aportar cualquier información que contribuya al avance de la investigación. Además, las autoridades mantienen un despliegue operativo activo con el propósito de ubicar y capturar a quienes perpetraron este crimen.

La Policía Nacional dispuso la línea 123 para recibir datos sobre el caso y garantizó que la confidencialidad será protegida para quienes suministren información. Este tipo de medidas busca asegurar la colaboración ciudadana en el esclarecimiento de crímenes que afectan tanto a las instituciones como a las comunidades donde los uniformados prestan sus servicios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue homenajeado Yehinson Yosep Ahumada García en Sabanalarga, Atlántico?

El patrullero Yehinson Yosep Ahumada García fue homenajeado en su pueblo natal con canciones que eran de su preferencia, recuerdos y mensajes de afecto. Familiares y amigos compartieron anécdotas y resaltaron características personales del uniformado, demostrando el impacto y el vacío que deja su fallecimiento en la comunidad.

¿Qué acciones adelanta la Policía para esclarecer el asesinato del patrullero Yehinson Ahumada?

De acuerdo con la información suministrada por el Departamento de Policía Tolima, equipos especializados de la Policía Judicial están a cargo de la investigación para determinar los responsables del crimen. Además, la línea 123 fue habilitada para recibir información de la ciudadanía, bajo estricta confidencialidad, mientras continúa el despliegue de operativos destinados a la captura de los implicados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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