Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Las 28 familias que habitaban el edificio multifamiliar Laureles, situado al lado del colapsado edificio Vanessa, viven una situación alarmante tras haber sido evacuadas abruptamente debido a graves daños estructurales. De acuerdo con los testimonios citados por Noticiero 90 Minutos, muchos residentes abandonaron sus viviendas apenas con lo puesto, sin oportunidad de recuperar objetos personales ni asegurar sus apartamentos. Esta salida forzosa derivó en una seguidilla de robos, ya que la protección oficial fue retirada y actualmente el complejo solo dispone de dos vigilantes privados por turno, quienes son insuficientes para cubrir todas las áreas vulnerables, lo que facilita el acceso a los delincuentes.

Sigue a PULZO en Discover

El retiro de la vigilancia por parte de la Policía Metropolitana intensificó el problema el lunes 24 de agosto en la mañana, cuando quedó claro que la capacidad de resguardo se encontraba gravemente disminuida. Según los afectados, los intrusos no solo aprovechan las grietas y huecos de la estructura, sino que emplean incluso hachas provenientes de los kits de emergencia del propio edificio para violentar puertas. Entre los objetos sustraídos figuran dispositivos electrónicos, dinero en efectivo, joyas y otros bienes de valor, estimados en cerca de 15 millones de pesos. A esto se suma el desvalijamiento de vehículos estacionados bajo los escombros, dada la ausencia de control policial y de tránsito en la zona.

La preocupación de los residentes no es solo por la pérdida de sus pertenencias. Sandra García, habitante del apartamento 401, señaló la existencia de una emergencia sanitaria: tras dos semanas de restringirse el ingreso, alimentos almacenados en los refrigeradores se encuentran en avanzado estado de descomposición, lo que ha originado olores nauseabundos que, junto con el hedor proveniente de las ruinas del edificio Vanessa, representan un grave riesgo de contaminación para toda la comunidad. Los habitantes también denuncian un abandono total por parte de las autoridades, ya que la Alcaldía de Cali no ha entregado ninguna ayuda humanitaria y el acceso tanto de aseguradoras como de ingenieros privados está prohibido por decreto municipal. La única comunicación oficial recibida han sido advertencias verbales de una posible demolición, sin estudios técnicos escritos que respalden esta decisión.

Ante este panorama, la comunidad exige una intervención urgente y coordinada entre la Alcaldía de Cali y la Policía Metropolitana, pues solo el restablecimiento de la seguridad y un protocolo claro de ingreso podrán evitar que la catástrofe natural degenere en desamparo e impunidad.

¿Qué ha pasado con la seguridad en el edificio Laureles tras el desalojo?

Luego del desalojo preventivo y el retiro del esquema de vigilancia de la Policía Metropolitana, el edificio Laureles ha quedado vulnerable debido a la insuficiente presencia de solo dos vigilantes privados por turno. Esta situación ha permitido el ingreso constante de delincuentes, quienes han saqueado apartamentos y vehículos, agravando la crisis de los afectados, según lo reportado por Noticiero 90 Minutos.

¿Por qué se impide el ingreso de los residentes y aseguradoras al edificio Laureles?

Según la denuncia de los copropietarios reportada por Noticiero 90 Minutos, un decreto municipal impide el acceso tanto de residentes como de aseguradoras e ingenieros particulares al interior del edificio Laureles. Esta restricción complica la recuperación de pertenencias y la evaluación técnica de la estructura, pues hasta el momento solo se han recibido advertencias verbales de demolición y no se ha entregado ningún estudio técnico formal a los afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.