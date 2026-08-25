Por: El Espectador

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En una operación reciente y de gran alcance, fueron capturados ocho miembros en servicio activo del Ejército y un militar retirado, en un procedimiento coordinado entre el Gaula Militar, la Policía y la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con la información oficial revelada hasta el momento, los detenidos estarían involucrados en presuntos actos de corrupción dentro del Ejército. Sin embargo, las autoridades no han dado a conocer los nombres de los implicados ni detalles profundos sobre el operativo, limitando por ahora la cantidad de información disponible sobre el caso.

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Según datos obtenidos por El Espectador, los capturados fueron identificados por sus rangos: se trata de tres mayores, tres sargentos segundos, un sargento primero y un sargento viceprimero, todos actualmente en servicio activo. A este grupo se suma un sargento primero retirado. Las detenciones se efectuaron en diferentes regiones del país para dar cumplimiento a órdenes judiciales emitidas por la Fiscalía 03 Seccional de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander.

Los delitos por los que se investigan a los capturados han sido tipificados como peculado por apropiación y falsedad en documento público. El delito de peculado por apropiación se refiere a la apropiación indebida de recursos públicos por parte de servidores del Estado, mientras que la falsedad en documento público implica la alteración o fabricación de documentos oficiales con el fin de adelantar trámites ilegales o encubrir irregularidades.

De acuerdo con lo manifestado por el Ejército, el resultado de estas detenciones es producto de una exhaustiva investigación que duró más de 18 meses. Durante este periodo, las autoridades lograron identificar una serie de conductas irregulares en el manejo de recursos y en los trámites administrativos llevados a cabo por el personal militar implicado, lo que habría facilitado actos de corrupción en ejercicio de sus funciones oficiales.

Actualmente, los nueve capturados han sido puestos bajo custodia de las autoridades judiciales correspondientes, quienes serán los encargados de legalizar las capturas en las próximas horas. De forma paralela, el Ejército anunció la apertura de investigaciones disciplinarias y administrativas internas, con el propósito de esclarecer las circunstancias y el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados en estos hechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público en casos de corrupción?

El peculado por apropiación consiste en que un servidor público se apropia ilegalmente de bienes o recursos del Estado para su beneficio privado. Por su parte, la falsedad en documento público ocurre cuando se altera o elabora un documento oficial de manera fraudulenta, con la intención de cometer un acto ilegal o encubrir una irregularidad. En el contexto de los hechos, estos delitos estarían vinculados a actos de corrupción en el manejo de recursos y trámites administrativos dentro del Ejército.

¿Qué autoridades participaron en la captura de militares señalados de corrupción en el Ejército?

En el reciente operativo participaron el Gaula Militar, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Este trabajo conjunto permitió realizar las capturas en diferentes regiones del país, bajo las órdenes judiciales de la Fiscalía 03 Seccional de Cúcuta, lo que refuerza la colaboración interinstitucional en investigaciones por corrupción dentro de las fuerzas armadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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