Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Durante la posesión de Jorge Eliécer Laverde como nuevo contralor general de la República, el presidente Abelardo de la Espriella hizo un llamado directo para fortalecer la vigilancia sobre los recursos públicos, en especial los manejados durante el Gobierno de Gustavo Petro. De la Espriella solicitó a Laverde la conformación de un grupo élite especializado en indagar posibles hechos de corrupción y detrimento patrimonial, focalizados en la administración pasada, con el fin de documentar y llevar ante las autoridades cualquier eventual irregularidad.

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El anuncio se hizo el 25 de agosto en La Dorada, Caldas, tierra natal del recién posesionado contralor. Según lo expresado por De la Espriella, los focos de atención recaen sobre recursos destinados a emergencias, procesos de contratación pública y varias entidades estatales. El presidente recalcó que no encubrirá a ningún funcionario de su Gobierno en caso de estar involucrado en actos de corrupción, advirtiendo que quien se vea comprometido deberá salir de su cargo y responder ante la justicia. “Aquí no vine a tapar a nadie. Que caiga quien tenga que caer”, enfatizó.

No obstante, la petición del presidente no constituye por sí sola la apertura de investigaciones ni implica una orden que limite la autonomía de la Contraloría General de la República, órgano responsable del control fiscal en el país, con independencia administrativa y presupuestal, según la Constitución. De este modo, la creación del equipo especial dependerá completamente de la decisión interna del ente de control.

En su discurso, Laverde manifestó su intención de promover una Contraloría más tecnológica, descentralizada y preventiva, que pueda anticiparse a eventuales riesgos antes de que los recursos se ejecuten. Además, sostuvo que cerca de 50 billones de pesos se pierden anualmente en Colombia entre corrupción e ineficiencia estatal, estimación presentada en su intervención pública y que busca dimensionar la magnitud del reto.

Previo a iniciar su gobierno, el equipo de De la Espriella ya había conformado un Grupo Élite de Empalme Anticorrupción, encargado de revisar información entregada por la administración saliente y canalizar denuncias a entes como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. De acuerdo con esos reportes, se registraron presuntas irregularidades por más de 370.000 millones de pesos en organismos como el Ejército y la Unidad Nacional de Protección. Sin embargo, corresponde a las autoridades determinar la validez de tales denuncias.

La elección de Jorge Eliécer Laverde por el Congreso, para un periodo de seis años, estuvo respaldada por una variedad de bancadas políticas. Durante su posesión dejó claro que no buscará persecuciones políticas y buscará fortalecer el control fuera de Bogotá. Ahora, el reto más evidente será mantener la independencia y equilibrio entre fiscalizar las administraciones pasadas y vigilar los recursos presentes, sin que la lucha anticorrupción se utilice como instrumento de disputa política.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el presidente Abelardo de la Espriella pidió conformar un grupo élite en la Contraloría para investigar al Gobierno anterior?

De acuerdo con declaraciones realizadas durante la posesión del contralor Jorge Eliécer Laverde, el presidente De la Espriella solicitó la conformación de un grupo élite para revisar posibles hechos de corrupción y afectación al patrimonio público durante la administración de Gustavo Petro. Su petición busca que se identifiquen, documenten y, en caso de hallarse pruebas, se lleven estas irregularidades ante las autoridades competentes. Este enfoque responde a denuncias previas y hallazgos presentados durante el empalme con la administración saliente, aunque la decisión final sobre la conformación del grupo corresponde a la autonomía de la Contraloría.

¿Cuáles son los principales retos del nuevo contralor Jorge Eliécer Laverde según lo anunciado en su posesión?

Durante su discurso de posesión, Laverde resaltó que sus retos prioritarios serán garantizar una Contraloría más tecnológica y descentralizada, prevenir las pérdidas de dinero público y revisar posibles irregularidades heredadas de anteriores gobiernos. Mencionó que cerca de 50 billones de pesos se pierden anualmente en el país entre corrupción e ineficiencia, e insistió en fortalecer la vigilancia fuera de Bogotá y evitar una orientación política en su gestión, manteniendo la autonomía y el equilibrio en el control fiscal.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.