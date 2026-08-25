Por: Noticiero 90 minutos

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Ante la reciente emergencia provocada por el terremoto en el suroccidente colombiano, diferentes actores del sector público y privado han unido esfuerzos para reconstruir Buenaventura. De acuerdo con información difundida por Noticiero 90 Minutos, esta alianza se consolidó durante una reunión estratégica presidida por Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, quien logró aglutinar a cerca de 50 voceros representantes de gremios económicos, empresarios, entidades multilaterales y agencias de cooperación internacional. El acuerdo surgió con el propósito expreso de entregar soluciones inmediatas y de fondo tanto a la urgente necesidad habitacional como al proceso de recuperación social en el distrito.

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La meta central de la alianza consiste en restituir las condiciones de vida en Buenaventura mediante el modelo de apadrinamiento, donde los empresarios e instituciones participantes asumirán como responsabilidad directa la rehabilitación de barrios y sectores afectados. Voceros institucionales, como Jenny Tapias, presidenta de la Cámara de Comercio de Buenaventura, resaltaron la importancia del mapeo técnico, que permite definir cuáles organizaciones intervendrán en cada espacio específico, de modo que las propuestas de mejora se adapten a las necesidades reales de cada comunidad.

La estrategia prevé una articulación entre recursos privados y fondos públicos, destacándose el uso del “Fondo Milagro” dispuesto por el presidente de la República y de los recursos de la Gobernación del Valle del Cauca. Las acciones priorizadas por el gobierno departamental contemplan la construcción de 95 viviendas palafíticas —casas elevadas sobre pilotes, tradicionales en zonas ribereñas— y la recuperación de otras 90 viviendas en el barrio Lleras. Para el corregimiento de Zacarías, se beneficiarán 43 familias con materiales de construcción, y adicionalmente, se pone énfasis en la pronta recuperación de la infraestructura educativa para mitigar los impactos negativos del desastre.

La gerencia operativa del programa de padrinos recae en manos de un equipo delegado del sector privado, en coordinación con la Alcaldía Distrital y la Gobernación. Según expresó la alcaldesa Ligia Carmen Córdoba, este enfoque de “gobernanza colaborativa” se apoya en insumos del Banco de Materiales de la Nación y la participación activa de las comunidades beneficiadas, quienes proveerán mano de obra y acompañamiento. Por su parte, Walter Alberto Tenorio, director del Comité Intergremial de Buenaventura, valoró que este tipo de alianzas sientan precedentes sobre cómo el sector empresarial puede integrarse de forma directa en los procesos de autodesarrollo territorial.

¿Cómo funciona el modelo de padrinos en la reconstrucción de Buenaventura?

El modelo de padrinos asigna a cada empresa o institución la responsabilidad de reconstruir sectores o barrios específicos del distrito, de tal modo que se realicen intervenciones personalizadas y rápidas. De acuerdo con las directrices iniciales, los padrinos cubrirán desde áreas comunitarias cerca del puerto hasta barrios predeterminados, cuya identificación se efectúa mediante un mapeo técnico encargado por la Cámara de Comercio de Buenaventura. Cada entidad presenta su propuesta de mejora y coordina sus esfuerzos con los recursos públicos y la mano de obra local.

¿Qué significa una vivienda palafítica y por qué es importante para Buenaventura?

Una vivienda palafítica es una construcción levantada sobre pilotes o columnas, diseñada para adaptarse a terrenos inundables o cercanos a cuerpos de agua, característica distintiva de regiones ribereñas como Buenaventura. Este tipo de viviendas es importante en el contexto de la reconstrucción, ya que ofrece seguridad ante inundaciones frecuentes y responde a las condiciones geográficas del territorio, asegurando soluciones estructurales adecuadas a las necesidades locales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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