Por: Noticiero 90 minutos

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El sector hotelero del Valle del Cauca enfrenta uno de los golpes económicos más fuertes en los últimos años, luego del terremoto que sacudió la región el pasado 10 de agosto. De acuerdo con declaraciones de Diego Fernando Ospina, presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) seccional Valle, los hoteles reportan pérdidas cercanas a $13.000 millones de pesos, una cifra que refleja no solo el impacto directo del fenómeno natural sino también las consecuencias indirectas derivadas de la cancelación de eventos y reservas.

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Según lo reportado por Ospina, 33 hoteles resultaron afectados directamente por el sismo. De estos, seis presentaron daños estructurales tan severos que tendrán que ser demolidos y reconstruidos en su totalidad, debido a que sus condiciones no permiten reparaciones seguras. Otros 16 hoteles sufrieron afectaciones importantes, aunque, como explica el líder gremial, estas instalaciones pueden reestructurarse y retomar operaciones tras adecuadas intervenciones. Además, se identificaron alrededor de 36 hoteles con daños estéticos, es decir, deterioros en acabados o elementos no críticos para la estabilidad general de las edificaciones.

Las pérdidas del sector no se limitan a daños materiales. Ospina enfatizó que hubo un fuerte efecto sobre la confianza tanto de turistas como de organizadores de eventos, resultado en la suspensión casi total de reservas y actividades programadas en la región, entre ellas, el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Esta reacción en cadena generó “cancelaciones masivas, por supuesto, después del miedo, después de que la gente y el turista nacional e internacional, pues, ha visto lo que ha pasado en nuestra ciudad y en nuestro departamento”, afirmó Ospina.

A pesar del panorama desafiante, el sector hotelero espera encontrar alivio con la realización del Congreso Nacional de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenaví), previsto para los días 1 al 3 de septiembre. Este evento se perfila como una oportunidad estratégica, pues proyecta reunir a cerca de 3.500 visitantes nacionales e internacionales en Cali, lo que permitiría reactivar la ocupación y reconstruir la confianza en la oferta hotelera local, de acuerdo con Cotelco Valle.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los hoteles del Valle del Cauca más afectados por el terremoto de agosto?

Según Cotelco Valle, 33 hoteles resultaron afectados por el terremoto del 10 de agosto. De estos, seis sufrirán demolición y reconstrucción debido a daños graves en su estructura. Otros 16 presentaron daños importantes pero recuperables, mientras cerca de 36 tuvieron afectaciones estéticas. Las identidades específicas de los hoteles no se detallaron en la fuente citada.

¿Qué impacto económico tuvo la cancelación del Festival Petronio Álvarez para el sector hotelero?

De acuerdo con el presidente de Cotelco Valle, la suspensión del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez y de otras reservas provocó pérdidas que alcanzan cerca de $13.000 millones de pesos para los hoteles de la región. Este monto incluye tanto daños materiales como el efecto negativo por la pérdida de reservas y eventos, clave para la actividad hotelera.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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