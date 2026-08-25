Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente Abelardo De La Espriella se pronunció en torno a la grave situación que atraviesa el departamento del Tolima, donde varios incendios han movilizado a los organismos de emergencia. Las autoridades investigan la posibilidad de que estos focos hayan sido provocados de manera intencional. El mandatario expresó que la situación es “gravísima”, resaltando la preocupación del Gobierno por los testimonios y reportes que sugieren la existencia de pirómanos, quienes, según información preliminar, estarían empleando acelerantes para propagar el fuego.

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De acuerdo con las declaraciones de De La Espriella, existen denuncias provenientes de las autoridades locales sobre personas que se movilizan en motocicleta y serían las responsables de iniciar incendios en sectores específicos como Suárez, Coello y San Luis. El presidente enfatizó que “hay indicios de que algunos incendios forestales están siendo provocados deliberadamente”, aunque aclaró que estas versiones deben ser esclarecidas por las autoridades competentes. Si se comprueba la responsabilidad de alguna persona, advirtió que los involucrados enfrentarán las consecuencias legales correspondientes.

La emergencia se agrava todavía más debido a presuntos obstáculos que dificultan la labor de los organismos de socorro. De acuerdo con el mandatario, hay reportes sobre actos que entorpecen el trabajo de quienes intentan controlar los incendios. Además, se investiga si existe una relación entre los incendios generados de manera deliberada, la dispersión de las autoridades y la comisión de otras acciones criminales que atentan contra la seguridad y la infraestructura de la región.

En medio de la crisis, De La Espriella resaltó el compromiso y esfuerzo de los equipos de atención. Según confirmó, 205 bomberos, cerca de 20 unidades de apoyo y recursos aéreos están dedicados a mitigar el avance de las llamas en las zonas comprometidas. Para reforzar la atención de la emergencia, el Gobierno nacional ordenó fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en los municipios de San Luis, Coello y Suárez, con el objetivo de salvaguardar a la población y avanzar en la identificación de los responsables de las conflagraciones.

Por otro lado, el presidente informó que solicitó al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) gestionar apoyo internacional, recurriendo a la experiencia de Chile y Estados Unidos en la atención de incendios forestales. Finalmente, De La Espriella fue enfático en que “quien incendia nuestros campos, pone en peligro a familias enteras o sabotea a quienes combaten el fuego es un criminal y será tratado como tal”.

¿Qué acciones ha tomado el Gobierno frente a los incendios en Tolima?

De acuerdo con las declaraciones de Abelardo De La Espriella, el Gobierno dispuso el refuerzo de la Fuerza Pública en los municipios más afectados, ordenó avanzar en la identificación de quienes estarían detrás de las conflagraciones y solicitó ayuda internacional a Chile y Estados Unidos, países con vasta experiencia en la atención de grandes incendios forestales.

¿Qué es la UNGRD y cuál es su función en emergencias como la de Tolima?

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es la entidad encargada de coordinar las acciones para prevenir y atender eventos como incendios, desastres naturales y emergencias en Colombia. En el caso de los incendios en Tolima, la UNGRD fue instruida para gestionar apoyo internacional y coordinar la respuesta de los organismos de socorro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.