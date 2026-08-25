Por: El Espectador

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En una ceremonia realizada la mañana del 25 de agosto en La Dorada, Caldas, Jorge Eliécer Laverde Vargas asumió como nuevo contralor general de la República, de acuerdo con la información publicada por El Espectador. El evento contó con la presencia del presidente Abelardo de la Espriella y marcó el inicio de la gestión de Laverde Vargas, quien reemplaza en el cargo a Carlos Hernán Rodríguez, titular de la entidad desde 2024. Este acto de posesión tuvo una relevancia simbólica, ya que se llevó a cabo en el municipio natal del nuevo contralor, lejos de la capital y del centralismo habitual.

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Durante su primer discurso, Jorge Eliécer Laverde Vargas enfatizó la lucha contra la corrupción y la ineficiencia en el manejo de los recursos públicos. “Colombia no puede seguir tolerando que cerca de COP 50 billones se extravíen en los laberintos oscuros de la corrupción y la ineficiencia”, declaró. Además, anunció que su administración implementará estrategias basadas en tecnología, descentralización y prevención, dejando atrás el modelo de control “posterior” que solo interviene cuando ya se han perdido los recursos públicos y las obras se han deteriorado.

El nuevo contralor agradeció al presidente de la República por acudir a La Dorada para efectuar su posesión y destacó la importancia de reconocer a los territorios distantes de Bogotá. Dirigiéndose al país, Laverde Vargas indicó que su gestión estará orientada por los valores representados en el escudo nacional y reiteró su compromiso con la protección del patrimonio público. “No puede haber libertad si los recursos del pueblo terminan cautivos en los bolsillos de unos pocos”, sentenció.

Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella pidió al contralor la creación de un grupo élite dentro de la Contraloría para investigar y remediar situaciones heredadas del “desgobierno anterior”, que, según su opinión, provocó una grave crisis fiscal. La petición subraya las expectativas de vigilancia y recuperación de los recursos públicos.”

Jorge Eliécer Laverde Vargas llegó al cargo con un amplio respaldo, pues obtuvo 269 votos favorables durante la elección celebrada el 12 de agosto en el Congreso, compuesto por 95 votos en el Senado y 174 en la Cámara de Representantes. Su hoja de vida incluye títulos como abogado constitucionalista, doctor en Derecho, especialista en administración de la salud, gestión territorial, Derecho Constitucional, gerencia financiera y empresarial, además de maestrías en gobierno del territorio, gestión pública y administración de negocios.

Con una trayectoria iniciada en el servicio público en 2001, Laverde Vargas fue diputado de Caldas por el Partido Liberal durante dos periodos, presidente de la Asamblea Departamental, procurador judicial y luego secretario de la Comisión Sexta del Senado durante 12 años, cargo que dejó para postularse a la Contraloría.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales retos que enfrentará Jorge Eliécer Laverde Vargas como contralor general?

Entre los retos destacados para Jorge Eliécer Laverde Vargas se encuentran fortalecer la vigilancia de los recursos públicos mediante la implementación de nuevas tecnologías, descentralizar la función de control fiscal y prevenir la corrupción e ineficiencia que, según las recientes declaraciones del propio contralor, ha causado la pérdida de aproximadamente 50 billones de pesos colombianos. Asimismo, cumplir la expectativa del presidente sobre la conformación de un equipo especializado que investigue las irregularidades del gobierno anterior será otra tarea importante.

¿Cómo fue el proceso de elección de Jorge Eliécer Laverde Vargas como contralor general de la República?

Jorge Eliécer Laverde Vargas fue elegido contralor general de la República durante una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes, celebrada el 12 de agosto. En ese proceso, obtuvo 95 votos en el Senado y 174 sufragios en la Cámara, para un total de 269 votos a favor, lo que demuestra un respaldo importante por parte del Congreso para ocupar este cargo de alto impacto en la vigilancia de los recursos del Estado colombiano.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.