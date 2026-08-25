Por: France 24

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Javier Giraldo, sacerdote jesuita nacido en 1944, se convirtió en una de las figuras más comprometidas con la defensa de los derechos humanos en Colombia. Dedicó más de medio siglo a escuchar a víctimas y comunidades golpeadas por la violencia, ejerciendo un papel esencial en la documentación de los abusos cometidos durante el conflicto armado, independientemente de los grupos responsables. De acuerdo con información de Jesuitas Colombia, Giraldo falleció a los 82 años, tras 61 de vida religiosa y más de cinco décadas de ministerio sacerdotal, en las que forjó una trayectoria marcada por la solidaridad y la resistencia junto a los más vulnerables.

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Su formación incluyó estudios en Filosofía y Teología en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y una especialización en la Universidad París I Panthéon-Sorbonne, complementada con sociología y literatura. Sin embargo, su mayor aprendizaje se derivó del trabajo directo con poblaciones afectadas, donde enfrentar la realidad de la guerra significó también asumir riesgos personales y convertirse en una voz incómoda para actores que pretendían silenciar los crímenes en distintas regiones del país.

En 1988, Giraldo participó en la fundación del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), y allí impulsó la publicación ‘Noche y Niebla’, referencia central en la memoria documental de la violencia política y social. Según reportes recogidos por medios como desdeabajo, estas investigaciones documentaron asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos y amenazas, con el objetivo de no solo contabilizar víctimas, sino reconstruir contextos y preservar testimonios fundamentales para la verdad e impedir la impunidad.

Giraldo tuvo siempre como eje la defensa de las víctimas, incluso cuando su trabajo llevaba a denuncias de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, y nexos entre agentes estatales y grupos paramilitares. Participó también en investigaciones clave, entre ellas, la realizada junto al senador Iván Cepeda sobre el esmeraldero Víctor Carranza y los orígenes del paramilitarismo. El acompañamiento a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, así como la perseverancia en la búsqueda de los restos del sacerdote Camilo Torres Restrepo, ilustran la profundidad de su compromiso: estar junto a quienes padecen, documentar y exigir responsabilidad sin distingo de actores.

Entre los episodios más dolorosos de su vida estuvo el asesinato de los investigadores y amigos Mario Calderón y Elsa Alvarado, hecho que marcó su lucha por el esclarecimiento y el acompañamiento a quienes buscan justicia ante la violencia. El legado de Javier Giraldo permanece en los archivos, testimonios y nombres que se negó a dejar en el olvido, haciendo de la memoria una forma de resistencia y dignidad para Colombia.

¿Cuál fue el papel de Javier Giraldo en la defensa de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó?

Javier Giraldo acompañó y defendió a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó desde su creación en 1997, denunciando asesinatos y persecuciones sufridas por sus integrantes, siempre centrado en visibilizar y registrar los abusos como parte de su compromiso con las víctimas en regiones especialmente afectadas por el conflicto armado.

¿Qué es ‘Noche y Niebla’ y por qué fue importante en el trabajo de Javier Giraldo?

‘Noche y Niebla’ es una publicación impulsada por Giraldo desde el Cinep, dedicada a documentar violaciones de derechos humanos como asesinatos, desapariciones y desplazamientos en Colombia. Su importancia radica en que permitió reconstruir hechos, preservar testimonios y luchar contra la impunidad mediante la memoria documental de la guerra.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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