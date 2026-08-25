En medio de las controversias a nivel nacional en Colombia, uno de los productos de uso frecuente entre los colombianos quedó en medio de una inesperada complicación.

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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria nacional sobre la venta ilegal del producto Bonfiest Plus, específicamente correspondiente al LOTE 5H6839 con fecha de vencimiento ‘JUN 2027’.

La confirmación de esta falsificación en el mercado colombiano fue notificada formalmente ante la entidad reguladora por la empresa TECNOFAR TQ S.A.S., titular oficial del correspondiente registro sanitario.

En el territorio nacional, el medicamento Bonfiest Plus, en su presentación de granulado efervescente en sobres de 5.1g, cuenta con la autorización legal INVIMA 2022M-0004285-R2 bajo modalidad vigente de fabricar y vender.

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Cómo identificar el Bonfiest falsificado:

Errores de ortografía que no tiene el sobre original, algunos de esos errores son los siguientes: exeso, saislatos, embrazo, circustancia, epatica, Pasientes, excesivo, ventas sin fórmula médica.

que no tiene el sobre original, algunos de esos errores son los siguientes: exeso, saislatos, embrazo, circustancia, epatica, Pasientes, excesivo, ventas sin fórmula médica. Diferencia en el tamaño de los números impresos debajo del código de barras: en el producto falsificado, la numeración es más grande y resaltada que en el sobre original.

impresos debajo del código de barras: en el producto falsificado, la numeración es más grande y resaltada que en el sobre original. Diferencias en calidad de impresión: el sobre falsificado presenta una apariencia opaca, con poca nitidez. Los textos muestran bordes más marcados o una apariencia similar a la negrilla, característica que no se observa en el empaque original.

el sobre falsificado presenta una apariencia opaca, con poca nitidez. Los textos muestran bordes más marcados o una apariencia similar a la negrilla, característica que no se observa en el empaque original. Diferencias en los elementos gráficos: el burbujeo es poco visible y con poco contraste respecto al fondo azul y tampoco se observa en la misma tonalidad del sobre original.

el burbujeo es poco visible y con poco contraste respecto al fondo azul y tampoco se observa en la misma tonalidad del sobre original. Sellador irregular: el producto falsificado presenta bordes desalineados, arrugas, burbujas de aire y, en general, un acabado más tosco.

el producto falsificado presenta bordes desalineados, arrugas, burbujas de aire y, en general, un acabado más tosco. Ausencia del sistema abrefácil: el sobre falsificado no cuenta con el sistema abrefácil presente en el producto original.

el sobre falsificado no cuenta con el sistema abrefácil presente en el producto original. Diferencias en la codificación del lote: en el sobre falsificado, la codificación se observa más definida y oscura, con una apariencia lineal y pixelada, similar a una impresión realizada posteriormente.

Invima confirmó que los empaques con las características señaladas corresponden a un producto totalmente fraudulento de acuerdo con lo normado en el Decreto 677 de 1995.

El consumo de estas unidades falsas acarrea un elevado peligro para la salud pública debido al desconocimiento de los ingredientes reales utilizados durante la elaboración ilegal.

Presuntamente, los falsificadores emplean tizas, cemento blanco, talco industrial, colorantes tóxicos o aglutinantes no aptos para el consumo humano con el propósito de imitar la apariencia visual del polvo efervescente.

Adicionalmente, al ignorar las condiciones higiénicas de fabricación, el contenido puede presentar contaminación por bacterias, hongos, plomo o niveles peligrosos de arsénico.

Asimismo, la presencia no controlada de ácido acetilsalicílico o cafeína pura incrementa exponencialmente la probabilidad de sufrir hemorragias gástricas severas, úlceras digestivas o arritmias cardíacas repentinas.

Los medicamentos fraudulentos carecen de respaldo institucional, por lo cual no ofrecen garantías de calidad, eficacia ni seguridad, representando una grave amenaza para la integridad de los consumidores.

Se sugiere verificar siempre la autenticidad del registro sanitario en la plataforma digital oficial del Invima ingresando por grupo, tipo de producto, nombre o principio activo antes de consumir cualquier sustancia.

Frente a esta coyuntura, proceda con las recomendaciones oficiales de las autoridades:

Absténgase de comprar o consumir el lote alterado de BONFIEST PLUS ® mencionado.

Evite adquirir medicamentos, productos fitoterapéuticos o suplementos dietarios sin registro sanitario vigente comercializados habitualmente en páginas web, redes sociales o grupos de mensajería instantánea.

En caso de estar consumiendo este lote falsificado, interrumpa su administración inmediatamente.

Si presenta alguna reacción adversa asociada al uso del producto, repórtela en el sistema Vigiflow o mediante el correo electrónico invimafv@invima.gov.co.

Por último, informe oportunamente al Invima o a las secretarías de salud locales sobre cualquier establecimiento comercial o persona que distribuya esta mercancía adulterada.

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