Por: Caracol TV

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La historia de Yilber Antonio Rubio Romero, un joven de 28 años, ha estado marcada por desafíos constantes tras superar un trasplante de médula ósea debido a un cuadro de leucemia. Sin embargo, luego de este procedimiento, surgió una nueva dificultad: su organismo desarrolló una enfermedad de injerto contra huésped (EICH). De acuerdo con cifras de la Revista Colombiana de Cancerología, entre el 30 % y el 60 % de pacientes sometidos a trasplante de células madre de donante experimentan este tipo de complicaciones, haciendo del proceso de recuperación una lucha prolongada.

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Según el relato de su familia, Yilber ha presentado un deterioro progresivo desde finales de 2024. Las secuelas de la EICH le impiden alimentarse normalmente, ocasionan pérdida de peso y la formación de ampollas en las piernas. Ha dejado de movilizarse de manera autónoma y ahora depende de ayuda constante para tareas básicas diarias. Frente a esta situación, la familia emprendió la difícil tarea de conseguir el medicamento que, según prescripción médica, resulta fundamental para el tratamiento de Yilber.

Yilber es atendido en el Instituto Nacional de Cancerología, en Bogotá. Allí su médico tratante ordenó en marzo de este año el uso de Belumosudil 200 mg, un medicamento utilizado para enfrentar la enfermedad de injerto contra huésped crónica cuando otros tratamientos no han sido eficaces. La Clínica Universidad de Navarra explica que Belumosudil es un inhibidor oral de la cinasa, recomendado para adultos y niños mayores de 12 años bajo condiciones específicas.

No obstante, la obtención de este medicamento se ha visto obstaculizada por el hecho de que requiere importación. Ante la demora, la familia acudió a derechos de petición y más tarde a una acción de tutela. Además de las dificultades logísticas, Belumosudil es un medicamento de alto costo: en Estados Unidos, su valor puede alcanzar los 18.600 dólares por un tratamiento corto y superar los 137.000 dólares al año, cifras que equivalen a cerca de 57 y 420 millones de pesos colombianos respectivamente.

La situación desencadenó un debate legal que llegó al Juzgado 48 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá. El juzgado falló a favor de Yilber, ordenando a Compensar EPS entregar y suministrar de inmediato el medicamento en la cantidad prescrita. Sin embargo, la EPS argumentó que el medicamento no contaba con registro sanitario vigente ante el Invima, lo que dificultaba su entrega o modificación de tratamiento. A pesar de la decisión judicial y una orden posterior de desacato, la familia asegura que la entrega aún se encuentra pendiente, según Noticias Caracol. Tanto el Instituto Nacional de Cancerología como Invima confirmaron sus respectivas funciones y responsabilidades, señalando que la entrega del medicamento dependía de la EPS.

Tras cuatro meses de espera a pesar del fallo judicial, la familia de Yilber continúa buscando soluciones, mientras el propio paciente expone públicamente su caso en redes sociales para solicitar apoyo y apelar por la continuidad de su tratamiento, fundamental para su recuperación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el tratamiento para la enfermedad de injerto contra huésped (EICH) y por qué es difícil acceder a Belumosudil?

El tratamiento para la enfermedad de injerto contra huésped (EICH) incluye medicamentos inmunosupresores y, en casos como el de Yilber, Belumosudil, un inhibidor de cinasa oral, es prescrito cuando otras terapias no dan resultados. Sin embargo, acceder a este medicamento resulta complejo porque requiere procesos de importación, altos costos y falta de registro sanitario local, lo que retrasa su disponibilidad en pacientes que lo necesitan según su especialista.

¿Qué significa la enfermedad de injerto contra huésped en pacientes que reciben trasplante de médula ósea?

La enfermedad de injerto contra huésped (EICH) es una complicación que ocurre cuando las células trasplantadas atacan los tejidos del receptor. De acuerdo con la Revista Colombiana de Cancerología, hasta el 60 % de quienes reciben trasplantes de células madre de un donante pueden desarrollar esta enfermedad, la cual deteriora la calidad de vida por síntomas como dificultad para alimentarse, lesiones cutáneas y pérdida de movilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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