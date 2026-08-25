Por: Caracol TV

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Bogotá se prepara para una nueva jornada de Ciclovía Nocturna, una de las actividades más esperadas en el marco del Festival de Verano. Según información de Noticias Caracol, esta edición se programó tras haber sido aplazada debido a la emergencia generada por el terremoto de 7,4 grados que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. Tras ese incidente, la Ciclovía Nocturna se llevará a cabo este jueves 27 de agosto y volverá a ofrecer, sin costo para los asistentes, los principales corredores viales de la capital para el disfrute de miles de personas en bicicleta, patines, corriendo o caminando.

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El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) explicó que serán 94,01 kilómetros de vías habilitadas, operando desde las 6:00 p. m. hasta las 11:59 p. m. El evento, bajo el lema "Paseo Bajo las Estrellas", busca promover la práctica deportiva y el esparcimiento nocturno en diferentes sectores de la ciudad. Además de los tradicionales recorridos, este año la oferta cultural se amplía gracias al Ciclopaseo Distritos Creativos, una novedad que resalta la vinculación de la bicicleta con el arte y la cultura urbana de Bogotá.

En la programación destaca un trayecto especial por la carrera Séptima, considerado uno de los corredores emblemáticos de la ciudad. El recorrido partirá desde la Plaza de Bolívar y llegará hasta la calle 60, con estaciones temáticas en puntos como el Parque Santander, la Plazoleta Bulevar de San Diego y el Parque de los Hippies, donde funcionará el CEFE MÓVIL. De acuerdo con la Secretaría de Cultura, a lo largo de esta ruta se ofrecerán intervenciones performáticas, actividades de serigrafía y otras experiencias que buscan integrar a los asistentes dentro de los Distritos Creativos, fomentando entornos de experimentación y participación ciudadana.

Entre las vías contempladas por el IDRD para esta jornada figuran, además de la carrera Séptima, la calle 116, la avenida Boyacá y la avenida calle 26. Debido al cierre temporal de estos corredores viales, las autoridades recomiendan tener presentes las instrucciones para la movilidad y advertir a quienes necesiten desplazarse durante la tarde y noche. Para coordinar la seguridad y reaccionar ante cualquier emergencia, desde las 3:30 p. m. se instalará el Puesto de Mando Unificado (PMU) Distrital en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, donde se realizará el monitoreo de la jornada y la coordinación de las entidades comprometidas en el Sistema Distrital de Atención de Emergencias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Ciclovía Nocturna de Bogotá y cuáles son las vías habilitadas para el evento?

La Ciclovía Nocturna de Bogotá es una iniciativa gratuita que permite recorrer de noche algunos de los corredores viales más importantes de la capital colombiana en bicicleta, patines, corriendo o caminando. Para esta edición, el IDRD ha confirmado un total de 94,01 kilómetros habilitados, entre los que se encuentran la carrera Séptima, la calle 116, la avenida Boyacá y la avenida calle 26.

¿Cómo funcionará el Ciclopaseo Distritos Creativos y qué actividades culturales incluye?

El Ciclopaseo Distritos Creativos es un recorrido especial sobre la carrera Séptima, desde la Plaza de Bolívar hasta la calle 60, incorporando paradas temáticas en puntos estratégicos como el Parque Santander, la Plazoleta Bulevar de San Diego y el Parque de los Hippies. Este paseo incluirá actividades de arte, intervenciones performáticas, estaciones de serigrafía y otras experiencias culturales, fortaleciendo el encuentro entre la movilidad sostenible y el arte urbano de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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