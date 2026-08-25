Por: Portal Bogotá

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La educación de la infancia y la juventud es el motor principal en “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, y recientemente el colegio Jaime Niño Diez se presentó como el escenario ideal para el lanzamiento de la octava edición de la Radiatón Súbale a la Radio 2026 bajo el lema “Estudiantes en convivencia, voces que construyen comunidad”. Este evento, programado para los días 3 y 4 de septiembre de 2026, busca fortalecer el protagonismo estudiantil en la construcción de comunidad a través de la radio y los medios audiovisuales, según información difundida por la Secretaría de Educación del Distrito (SED).

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Desde su inicio en 2019, la Radiatón ha planteado un enfoque educomunicativo, es decir, un método pedagógico en el que la educación y la comunicación se integran para fortalecer aprendizajes prácticos. De acuerdo con la SED, mediante la creación y producción en medios, los estudiantes tienen en este espacio la oportunidad de investigar, tomar decisiones, compartir responsabilidades y generar contenidos en un entorno real. Durante el lanzamiento, 35 estudiantes fueron los encargados de instalar y ajustar el estudio audiovisual, poner a punto los equipos y realizar pruebas técnicas de audio, video y conectividad para asegurar una transmisión exitosa.

El evento incorporó un segmento especial llamado “La ruleta de la convivencia”, en el cual la secretaria de Educación Distrital, Julia Rubiano, dialogó con los estudiantes sobre temas clave como la inclusión, la ciudadanía digital, la diversidad, el liderazgo, la participación y, especialmente, la convivencia. Rubiano valoró que estos espacios potencian las habilidades estudiantiles e insistió en la importancia de la convivencia, construcción que supone escucha activa, respeto, reconocimiento de las diferencias y la resolución no violenta de los conflictos.

La Radiatón, nacida en la localidad de Suba, ha logrado articular 14 instituciones educativas de la zona, además de sumar colegios de otras localidades de Bogotá y otras ciudades en cada edición. De acuerdo con la información oficial, este proceso se ha traducido en actividades donde se fortalecen competencias en investigación, formulación de preguntas, escucha activa, verificación de fuentes y una gestión responsable de la información. También se desarrollan habilidades como la comunicación, el pensamiento crítico, la creatividad, el liderazgo y el trabajo en equipo, esenciales para una participación democrática y el fomento de la cultura de paz.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los objetivos principales de la Radiatón Súbale a la Radio 2026 en Bogotá?

Los objetivos principales de la Radiatón Súbale a la Radio 2026, según información de la Secretaría de Educación del Distrito, consisten en promover la convivencia y fortalecer el protagonismo estudiantil mediante la producción de contenidos radiales y audiovisuales. La iniciativa busca que los estudiantes desarrollen habilidades investigativas, comunicativas, digitales y ciudadanas, así como el pensamiento crítico y el trabajo en equipo, esenciales para la construcción de una comunidad democrática y en paz.

¿Qué es una experiencia educomunicativa y cómo la aplican los colegios en Bogotá?

Una experiencia educomunicativa es aquella que integra la educación y la comunicación para que los estudiantes aprendan haciendo en escenarios reales, produciendo y compartiendo contenidos. Según la Radiatón, los colegios de Bogotá aplican este enfoque permitiendo a los estudiantes diseñar, producir y transmitir contenidos relacionados con sus vivencias y su comunidad, fortaleciendo la indagación, la creatividad, el liderazgo y las competencias técnicas y ciudadanas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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