El Invima lanzó una alerta sanitaria luego de recibir el reporte sobre el hurto de materias primas destinadas a la elaboración de alimentos en Cundinamarca. Entre los productos afectados se encuentran 4.000 kilos de base de cobertura de chocolate industrial y 160 kilos de grasa vegetal.

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De acuerdo con la información divulgada por la entidad, el reporte fue presentado por la empresa F&M Chocolates S.A.S. y corresponde a productos que fueron sustraídos y que podrían terminar en canales de comercialización sin la trazabilidad correspondiente. Por esa razón, el Invima pidió a ciudadanos, establecimientos y autoridades mantener especial atención sobre los lotes relacionados.

El Invima también solicitó a las Entidades Territoriales de Salud y a las autoridades competentes adelantar la búsqueda de los productos relacionados. En caso de encontrarlos en distribución o comercialización, deberán adoptarse las medidas correspondientes.

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La entidad mantiene un sistema de alertas sanitarias para alimentos y bebidas, mediante el cual publica advertencias relacionadas con productos que pueden representar riesgos o que presentan irregularidades en su comercialización.

¿Cuáles son los lotes de materias primas robadas en Cundinamarca?

La alerta comprende cuatro lotes de base de cobertura de chocolate industrial, cada uno con 1.000 kilogramos. Los productos tienen fecha de vencimiento en junio de 2027 y están identificados con el código B01FMINCMP.

Los lotes reportados son 22102066, 22103066, 22104066 y 22105066. El producto aparece identificado como “BASE COBERTURA CHOC. INDUSTRIAL X 25 Kg”.

El Invima también reportó el hurto de 160 kilogramos de grasa vegetal, correspondiente al lote 17052026TB1 y al código de producto 4GV01CBAKG. Este producto igualmente registra vencimiento en junio de 2027.

Ante esta situación, la entidad recomendó a la población no adquirir ni comercializar los productos incluidos en la alerta. La advertencia busca evitar que las materias primas hurtadas ingresen a establecimientos o procesos de elaboración de alimentos sin que pueda garantizarse su procedencia y condiciones de manejo.

Por ahora, la recomendación para consumidores y establecimientos es verificar cuidadosamente la procedencia de estas materias primas y evitar cualquier producto que corresponda a los lotes incluidos en la alerta oficial.

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