Por: EL PILON SA

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De acuerdo con el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la pobreza monetaria afecta al 44,4 % de los habitantes del departamento del Cesar. Esto significa que alrededor de 619.000 cesarenses subsisten con menos de 422.694 pesos mensuales, un monto considerado por esta entidad como el mínimo necesario para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y salud.

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El análisis detallado expuesto por el DANE muestra que estas cifras no afectan a la población de manera uniforme. En particular, las mujeres enfrentan una incidencia de pobreza monetaria del 45,9 %, mientras que en los hombres la cifra es de 42,8 %. Esto evidencia una brecha de 3,1 puntos porcentuales entre ambos géneros, aspecto que ha despertado especial atención entre expertos y organizaciones sociales.

El economista Fernando Herrera explicó que existen razones profundas que sostienen esta diferencia. "El desempleo es mayor en las mujeres que en los hombres. Y existe lo que se llama brecha salarial de género. Les pagan menos a las mujeres que a los hombres por el mismo trabajo. Entonces más desempleo y menos pago es un cóctel desafortunado para ellas", aseguró Herrera, en referencia directa a la disparidad en el ámbito laboral.

Los datos aportados por el DANE muestran que el 20,9 % de las mujeres en el Cesar se encuentra desempleada, un porcentaje considerablemente superior al 12,7 % de los hombres. No es el único aspecto que agrava la condición de vulnerabilidad femenina: la llamada economía del cuidado —término utilizado para describir el tiempo y esfuerzo invertidos en tareas de cuidado no remunerado, como la atención de niños, adultos mayores y actividades domésticas— recae mayoritariamente sobre las mujeres.

La Encuesta de Percepción Ciudadana 2025, realizada por la red Valledupar Cómo Vamos, aporta cifras claras sobre esta situación: el 71 % de las mujeres en Valledupar dedica cinco horas o más al día a estas labores sin compensación económica. Apenas el 33 % de los hombres asume una carga comparable, lo que evidencia la desigualdad en las tareas dentro del hogar y la sociedad. Estos factores inciden de forma determinante en que la pobreza tenga mayor rostro de mujer en el Cesar, según las fuentes oficiales referidas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la razón de la brecha de pobreza entre hombres y mujeres en Cesar?

De acuerdo con el economista Fernando Herrera, la diferencia principal radica en que las mujeres enfrentan mayores tasas de desempleo y reciben menores salarios que los hombres por trabajos similares. Además, la sobrecarga de labores de cuidado no remunerado limita sus oportunidades de acceder a empleo formal y mejor remunerado, lo que profundiza la pobreza en este grupo.

¿Cómo afecta la economía del cuidado a la pobreza de las mujeres en el Cesar?

Según la Encuesta de Percepción Ciudadana 2025 de Valledupar Cómo Vamos, el 71 % de las mujeres dedica cinco o más horas diarias a tareas de cuidado no pagadas. Esta responsabilidad recae sobre ellas mucho más que sobre los hombres y las priva de tiempo para buscar trabajo o desarrollarse laboralmente, lo que influye directamente en las altas tasas de pobreza femenina detectadas por el DANE.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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