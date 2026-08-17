Por: EL PILON SA

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Cesar se posicionó en 2025 como uno de los departamentos líderes de Colombia en tasa de tránsito inmediato de bachilleres a la educación superior. Según información del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), publicada por MetaDatos, el 53,4 % de los graduados de grado 11 en Cesar se matriculó en programas universitarios, técnicos o tecnológicos al año siguiente. Esta cifra supera significativamente el promedio nacional, que fue del 47,9 %.

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Dentro del ranking que abarcó a 33 territorios, Cesar ocupó el sexto lugar a nivel nacional, superando a regiones como Guaviare (con 53,3 %), Boyacá (52,5 %), Huila (51,8 %) y Cundinamarca (51,2 %). Las máximas tasas de tránsito inmediato corresponden a San Andrés y Providencia (59,9 %), Quindío (57,6 %) y Bogotá (56,2 %), quienes ocuparon los primeros puestos del listado.

En la región Caribe continental, Cesar destacó como el departamento con mejor desempeño entre los tres observados. Atlántico fue el único en superar a Cesar dentro de la región, logrando la cuarta posición nacional con una tasa de 54,5 %. Por otro lado, los departamentos de Magdalena y La Guajira quedaron rezagados, ubicándose por debajo del promedio nacional.

En detalle, Magdalena registró un 40,4 % de tránsito inmediato, situándose en la posición 21 de la clasificación, mientras que La Guajira anotó apenas 40,2 %, quedando en el puesto 23. La distancia respecto a Cesar es notoria: la brecha entre este y La Guajira alcanza los 13,2 puntos porcentuales, y es de 13 puntos si se compara con Magdalena. Estos dos departamentos también se ubicaron 7,5 y 7,7 puntos porcentuales, respectivamente, por debajo del valor nacional.

MetaDatos aclara que la medición empleada calcula la proporción de graduados de grado 11 matriculados en educación superior durante el año posterior a su egreso. De los 33 departamentos del país, 19 permanecen por debajo de la media. Para Cesar, el indicador demuestra un acceso favorable de los jóvenes que culminan el colegio hacia la universidad, la formación técnica o tecnológica inmediatamente después de graduarse. Sin embargo, las cifras de Magdalena y La Guajira revelan una profunda brecha regional en el Caribe, donde menos de la mitad de los jóvenes logra iniciar estudios superiores de forma inmediata. Factores como costos de matrícula, disponibilidad de programas académicos, conectividad, movilidad desde zonas rurales y condiciones socioeconómicas influyen decisivamente en estos resultados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Cesar superó el promedio nacional en matrícula de educación superior inmediata en 2025?

De acuerdo con datos del Ministerio de Educación Nacional y SNIES, el departamento de Cesar logró una tasa de tránsito inmediato del 53,4 %, ubicándose por encima del promedio nacional de 47,9 %. Este resultado refleja una mayor proporción de bachilleres que deciden continuar su formación en programas universitarios o técnicos apenas terminan el colegio, diferenciándose de otros territorios de Colombia.

¿Qué muestra la brecha en acceso a educación superior entre Cesar, Magdalena y La Guajira?

La diferencia de más de 13 puntos porcentuales entre Cesar y departamentos como Magdalena o La Guajira pone en evidencia una desigualdad regional significativa. Según la información divulgada por MetaDatos, menos de la mitad de los bachilleres de estos departamentos logran ingresar a la educación superior inmediatamente, lo que revela retos adicionales relacionados con factores económicos, de oferta educativa y acceso general para los jóvenes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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