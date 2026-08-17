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Por: Canal Uno

Canal 1 fue el primer canal de televisión fundado en Colombia, el 13 de junio de 1954, y es uno de los tres canales de televisión abierta que llega de forma gratuita a todo el territorio nacional.n

Este artículo fue curado por Andrea Castillo   Ago 17, 2026 - 10:41 am
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Una fuerte emergencia se registró en el corregimiento de Casacará, jurisdicción de Agustín Codazzi, Cesar, tras el paso de un feroz vendaval acompañado de intensas ráfagas de viento y lluvias.

El fenómeno natural dejó más de 500 familias damnificadas y provocó daños en cerca del 60 % de los inmuebles del corregimiento.

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Las fuertes ráfagas destruyeron techos de varias viviendas, derribaron árboles y ocasionaron afectaciones en las redes eléctricas, dejando a diferentes sectores con daños en sus servicios.

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Además, dos personas resultaron lesionadas durante el paso del vendaval y fueron atendidas tras la emergencia.

Las autoridades realizan un balance de las afectaciones y avanzan en la atención de las familias damnificadas, mientras se evalúa la magnitud de los daños ocasionados por el vendaval.

La comunidad pide apoyo para recuperar las viviendas afectadas y restablecer las condiciones de normalidad en el corregimiento.

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