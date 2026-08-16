Por: EL PILON SA

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Un reporte reciente del Foro Ambiental del Cesar estima que el incendio forestal en la Serranía del Perijá, ubicado entre Curumaní y Chiriguaná, habría afectado más de 5.000 hectáreas hasta el 12 de agosto. Sin embargo, Petra Romero Navarro, jefa de la Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático, advirtió a EL PILÓN que aún no existe una cifra oficial, ya que el fuego permanecía activo y esto impedía realizar la evaluación técnica de los daños. Este escenario refleja la complejidad para determinar el impacto real de las emergencias ambientales en zonas de difícil acceso.

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De acuerdo con el Reporte de Avance No. 3 del Foro Ambiental del Cesar, que empleó cartografía, datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), sistemas de información geográfica y reportes directos de habitantes, la emergencia se originó el 4 de agosto en la cuenca de la quebrada La Mula. El reporte identificó daños en diversas veredas de Curumaní, como La Mula Alta, Lamas Verdes y El Desierto, y en Chiriguaná en áreas como La Unión y El Pedral.

Según la estimación preliminar del Foro Ambiental, alrededor del 53% de las hectáreas quemadas correspondían a áreas naturales (herbazales, bosque de galería, vegetación secundaria y zonas de recarga hídrica). El resto serían terrenos agropecuarios, incluyendo potreros y cultivos. Sin embargo, la Gobernación del Cesar expresó que este cálculo no es oficial y que solo podrá validarse con una inspección segura, cuando el incendio esté completamente controlado.

El reporte también describe el impacto social y productivo del incendio: al menos 150 familias afectadas, más de 1.000 reses perjudicadas por la pérdida de pastos y agua, además de animales de corral muertos o liberados. Asimismo, se reportaron viviendas y cultivos amenazados o dañados, incluyendo productos como café, maíz y palma africana. Las labores de control involucraron a cerca de 200 personas, incluyendo bomberos, voluntarios y brigadas del Ejército Nacional, quienes enfrentaron dificultades debido al difícil acceso, lo que llevó a solicitar apoyo aéreo para combatir el fuego en sectores elevados.

El Foro Ambiental enfatizó el peligro sobre la cuenca de La Mula y ecosistemas frágiles, como el bosque seco tropical y la selva subandina. El incendio pondría en riesgo distintas especies de fauna como aves, reptiles y mamíferos, por lo que se recomendó activar planes de rescate y restauración ecológica una vez controlada la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las zonas más afectadas por el incendio forestal en la Serranía del Perijá?

De acuerdo con el Foro Ambiental del Cesar, las veredas más afectadas se localizan principalmente en Curumaní (La Mula Alta y Baja, Lamas Verdes, Las Nubes, El Pancho, Tosnobán, El Desierto) y en Chiriguaná (La Unión y El Pedral en Poponte). Estos sectores presentaron daños considerables en cultivos, viviendas y áreas ecológicas sensibles, según el monitoreo y los reportes en terreno.

¿Qué impactos ambientales y económicos ha dejado el incendio en Cesar?

El incendio ha tenido graves consecuencias ambientales y productivas, según el informe del Foro Ambiental del Cesar. Se evidencia la pérdida de vegetación nativa, afectación de zonas de recarga hídrica, y riesgos para la fauna local. Además, muchas familias han perdido cultivos y ganado, comprometiendo su sustento y la seguridad alimentaria de la región, aunque la cifra total de pérdidas aún debe ser confirmada por una evaluación técnica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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