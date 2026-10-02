Cartagena amaneció este viernes 2 de octubre con la noticia de un ataque armado que dejó cuatro hombres muertos en la zona rural del norte de la ciudad, específicamente entre las veredas Tierrabaja y Puerto Rey, en jurisdicción del corregimiento de La Boquilla.

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El hecho ocurrió durante la noche del jueves 1 de octubre, entre las 10:30 y 11:00 p. m., de acuerdo con los reportes preliminares. Habitantes de la zona aseguraron haber escuchado varias detonaciones y posteriormente encontraron los cuerpos.

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El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) registró el caso como la masacre número 95 de 2026 en Colombia. Según información preliminar de esa organización, las víctimas serían jóvenes de entre 20 y 22 años y procederían del corregimiento de La Boquilla.

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De acuerdo con los primeros informes, las víctimas se movilizaban en un vehículo particular de color blanco cuando fueron atacadas. Al llegar al sitio, las autoridades encontraron tres cuerpos dentro del automotor, mientras que una cuarta persona fue localizada a pocos metros del vehículo, sobre la vía que comunica a Tierrabaja con Puerto Rey.

La Policía Metropolitana de Cartagena confirmó que los cuatro fallecidos eran hombres y activó las capacidades de Policía Judicial e Inteligencia para avanzar en la investigación. Las identidades de las víctimas todavía no habían sido establecidas oficialmente al momento de los primeros reportes.

Policía investiga un panfleto que circuló después de la masacre

En medio de las investigaciones comenzó a circular en redes sociales un panfleto amenazante, supuestamente firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo.

El documento está dirigido a comerciantes y presuntos expendedores de drogas en Cartagena y hace referencia directamente al múltiple homicidio ocurrido en La Boquilla.

En el escrito se afirma que los cuatro hombres asesinados serían presuntos integrantes de una estructura denominada ‘Salsas Nueva Generación’, y se menciona a varios hombres con diferentes alias. El supuesto comunicado también contiene amenazas contra otros integrantes de esa organización y les da un plazo para abandonar Cartagena. Sin embargo, la autenticidad del panfleto no ha sido confirmada por las autoridades.

La Policía Metropolitana de Cartagena informó que ya adelanta verificaciones para determinar quién elaboró el panfleto, de dónde provino y si la información que contiene corresponde con los resultados de la investigación por el homicidio múltiple.

Para ello se conformó un equipo especializado con participación de la Sijín y la Fiscalía General de la Nación, que también trabaja en establecer el móvil del ataque y encontrar a los responsables.

La Policía señaló además que, según las primeras verificaciones, las cuatro víctimas estarían vinculadas a procesos judiciales, aunque no entregó detalles sobre cuáles serían esos procesos. La institución aclaró que esa información hace parte de la investigación en curso.

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Por ahora, las autoridades no han confirmado el móvil del crimen. Una de las hipótesis que deberá ser establecida durante la investigación está relacionada con posibles disputas entre estructuras dedicadas a actividades ilegales en la zona. Indepaz ha señalado que en Cartagena existen dinámicas de confrontación entre organizaciones criminales por el control de rentas y territorios.

No obstante, no existe por ahora una confirmación oficial que permita atribuir el ataque a una organización específica. La Policía mantiene presencia reforzada en la zona rural de Cartagena mientras avanzan las labores de investigación y búsqueda de información que permitan esclarecer el múltiple homicidio.

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