Por: Blu Radio

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A esta hora se reportan combates entre la Fuerza Pública y el Clan del Golfo en zona rural de Jericó, en el Suroeste de Antioquia. El municipio está ubicado a unas tres horas y media de Medellín.

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De acuerdo con información de la Séptima División del Ejército, militares de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7 sostienen combates con integrantes del grupo armado organizado Clan del Golfo.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que, de manera preliminar, serían al menos tres los integrantes del Clan del Golfo abatidos durante la operación. Entre ellos estaría un señalado cabecilla de esta estructura criminal.

(Vea también: Fuerza Pública desmantela operaciones de minería ilegal en zonas rurales de Chaparral y Coyaima, Tolima)

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Rendón informó, a través de su cuenta de X, que en estos momentos continúa una operación conjunta del Ejército Nacional y la Policía contra el Clan del Golfo en el Suroeste antioqueño.

Según el mandatario departamental, uno de los hombres abatidos sería alias ‘Terry’, señalado de cometer crímenes en esta zona de Antioquia, entre ellos la decapitación de sus víctimas.

El gobernador también indicó que alias ‘Terry’ sería señalado como presunto autor material del homicidio de Andrés Felipe Herrera Quiroz, reconocido futbolista del la subregión, quien fue asesinado a disparos en la puerta de su vivienda, en el municipio de Jardín.

En la operación militar también habrían sido neutralizados otros dos integrantes del Clan del Golfo. El balance entregado por las autoridades es preliminar y las operaciones continúan en la zona rural de Jericó.

Durante los enfrentamientos, las autoridades también reportaron la incautación de armamento y material de guerra. El Ejército mantiene la ofensiva contra las estructuras criminales con presencia en el suroeste de Antioquia.

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