Una operación conjunta entre autoridades de Colombia y Estados Unidos terminó con la captura de un hombre señalado como uno de los líderes del Clan del Golfo. El Comando Sur de Estados Unidos informó que alias ‘Ñato’ o ‘Cachaco’ fue detenido en una zona rural de Turbo, Antioquia, durante un procedimiento en el que participaron las Fuerzas Militares, la Policía y la DEA.

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El anuncio fue hecho por el Comando Sur, que destacó la coordinación entre las autoridades de ambos países y aseguró que la captura hace parte de las acciones de la Coalición Contra los Cárteles de las Américas (A3C) contra organizaciones dedicadas al narcotráfico en el hemisferio.

Según la información entregada por las Fuerzas Militares de Colombia, alias Ñato o Cachaco es señalado como cabecilla narcotraficante del Clan del Golfo y era requerido en extradición por una corte federal de Massachusetts, en Estados Unidos.

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The message is clear: the Americas Counter Cartel Coalition (A3C) is taking the fight to the cartels.

Colombia’s armed forces and @PoliciaColombia, in coordination with @DEAHQ, captured a high-ranking leader of the violent Clan del Golfo cartel yesterday in a rural area of Turbo,… https://t.co/pyonBlw8x2 — U.S. Southern Command (@Southcom) September 29, 2026

La acusación en su contra está relacionada, según las autoridades colombianas, con su presunta participación en el envío de cocaína hacia Norte y Centroamérica. El procedimiento se concretó en una zona rural de Turbo y contó con la participación del Ejército, la Policía y la DEA.

El Comando Sur destacó el resultado con un mensaje contundente sobre la cooperación entre los países. “El mensaje es claro: la Coalición Contra los Cárteles de las Américas (A3C) está llevando la lucha a los cárteles”, señaló la institución estadounidense al informar sobre la captura.

En su pronunciamiento, el Comando Sur también afirmó que la A3C está decidida a combatir las redes que las autoridades estadounidenses califican como narco-terroristas en el hemisferio. El mensaje fue acompañado por una referencia al Departamento de Guerra de Estados Unidos.

Por su parte, las Fuerzas Militares colombianas resaltaron que el operativo fue producto de la coordinación entre distintas instituciones. La captura se produjo mientras avanzaban las acciones contra las estructuras del Clan del Golfo que operan en esta zona de Antioquia.

Ahora, el detenido queda a disposición de las autoridades competentes mientras avanza el proceso relacionado con la solicitud de extradición. El caso vuelve a poner el foco en la cooperación entre Colombia y Estados Unidos para perseguir a integrantes de organizaciones señaladas de participar en el tráfico internacional de cocaína.

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