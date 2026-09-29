Por: Noticiero 90 minutos

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La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) ha declarado, por primera vez durante el gobierno de De La Espriella, dos áreas protegidas que reflejan el avance de la llamada Agenda ABC: Agua, Biodiversidad y Comunidades. Estas nuevas zonas suman una extensión total de 2.580,70 hectáreas, destinadas a la conservación del agua, la biodiversidad y el patrimonio biocultural de la región. Según declaraciones citadas por 90minutos.co, la gobernadora Dilian Francisca Toro subrayó que el Valle del Cauca es actualmente el departamento con mayor número de áreas protegidas en Colombia, tanto en espacios públicos como privados, con la proyección de alcanzar hasta el 33 % del territorio bajo esta figura.

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Entre las áreas destacadas se encuentra el Distrito de Conservación de Suelos Complejo de Humedales Asociados al río Cauca en Bugalagrande, Andalucía y Tuluá (BAT). Con 1.882,29 hectáreas, el BAT integra 20 cuerpos de agua que cubren 235,01 hectáreas, marcándolo como la zona con mayor cantidad de humedales dentro del departamento. Estos incluyen los humedales Mateo y Cementerio, junto a sus bosques protectores y suelos clasificados como clases agrológicas 3 y 4, categorías que hacen referencia a su capacidad de uso y aptitud para actividades agrícolas moderadas y limitadas.

La importancia de estas áreas no se limita a la extensión protegida. De acuerdo con lo informado por la CVC, la protección de ecosistemas como el bosque cálido seco en la planicie aluvial y en el piedemonte es clave, considerando su baja representatividad en la región y su alto valor para la estructura ecológica principal del Valle del Cauca.

En el litoral Pacífico, el Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) CCCORYSAN–Venado abarca 698,41 hectáreas. Esta zona queda ubicada dentro del territorio colectivo del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Córdoba y San Cipriano, en Buenaventura, y contiene principalmente bosques densos, quebradas y una marcada riqueza en biodiversidad. Allí habitan especies emblemáticas como la pava del Baudó (Penelope ortoni) y el sábalo (Brycon meeki). Desde 2015, las comunidades han enfocado sus esfuerzos en la adecuación y conservación del sendero local, y desde 2016 el ecoturismo se ha consolidado como un motor sostenible que genera oportunidades económicas para la zona.

Marco Antonio Suárez Gutiérrez, director general de la CVC, enfatizó que la declaratoria va más allá de la delimitación del territorio; es un reconocimiento a la historicidad y el papel fundamental de las comunidades en el manejo y protección de estos ecosistemas. Proteger humedales, bosques y fuentes de agua, en sus palabras, es garantizar la vida y la permanencia de estos recursos para las próximas generaciones.

¿Cuáles son las nuevas áreas protegidas en el Valle del Cauca y su extensión?

Las nuevas áreas protegidas declaradas por la CVC son el Distrito de Conservación de Suelos Complejo de Humedales Asociados al río Cauca en Bugalagrande, Andalucía y Tuluá (BAT) con 1.882,29 hectáreas, y el Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) CCCORYSAN–Venado en Buenaventura, con 698,41 hectáreas. En conjunto, suman 2.580,70 hectáreas destinadas a la conservación de recursos hídricos, biodiversidad y patrimonio cultural comunitario.

¿Qué es un Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) y qué importancia tiene para la conservación?

Un Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) es una figura legal de protección ambiental que delimita zonas para el manejo sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad, integrando actividades económicas con la conservación ecológica. En el caso del DRMI CCCORYSAN–Venado, permite proteger bosques, fuentes de agua y especies únicas, al tiempo que impulsa la gobernanza comunitaria y alternativas sostenibles como el ecoturismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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