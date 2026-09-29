Los afiliados de EPS Sanitas en Bogotá deberán tener en cuenta una nueva información sobre el cambio de gestores farmacéuticos anunciado por la entidad, luego de que la comunicación inicial causara dudas entre algunos pacientes.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Invima podría cambiar sus reglas: se buscan acelerar trámites y facilitar el acceso a medicamentos)

La EPS precisó que el cambio en la entrega de los medicamentos que actualmente dispensa Cruz Verde comenzará el primero de noviembre de 2026, fecha desde la cual Colsubsidio asumirá esa operación en la capital del país.

La aclaración es importante porque la información divulgada inicialmente podía llevar a los usuarios a interpretar que todos los cambios en la dispensación comenzarían el primero de octubre. Eso no es así.

Lee También

Sanitas explicó que existen dos procesos diferentes y, por lo tanto, dos fechas distintas que deben tener presentes sus afiliados.

El primero corresponde a los medicamentos no incluidos en el Plan Básico de Salud (NOPBS), mientras que el segundo está relacionado con los productos que actualmente son entregados por Cruz Verde.

¿Qué medicamentos cambiarán de gestor desde el primero de octubre?

El primer cambio sí comenzará el primero de octubre de 2026.

A partir de esa fecha, Colsubsidio asumirá la entrega de los medicamentos no incluidos en el Plan Básico de Salud (NOPBS) que hasta ahora eran suministrados por Audifarma en Bogotá.

Por esta razón, quienes tengan pendiente la entrega de este tipo de medicamentos deberán revisar la información proporcionada por EPS Sanitas para conocer el punto que corresponderá a su atención desde octubre.

La modificación forma parte de los cambios que la EPS está adelantando en sus gestores farmacéuticos y no debe confundirse con el proceso que involucra a Cruz Verde.

Precisamente, la aclaración enviada por Sanitas busca que los afiliados puedan identificar cuál de los cambios corresponde a sus medicamentos y evitar desplazamientos innecesarios a puntos que ya no estarán encargados de determinada dispensación.

Cruz Verde será reemplazado por Colsubsidio desde noviembre

El segundo cambio tiene como fecha el primero de noviembre de 2026.

Desde ese día, los medicamentos que actualmente son proporcionados por Cruz Verde en Bogotá pasarán a ser dispensados por Colsubsidio.

Es decir, los afiliados que actualmente reciben sus medicamentos a través de Cruz Verde no deben asumir que el cambio ocurrirá en octubre. Para este proceso específico, la fecha establecida por EPS Sanitas es el primero de noviembre.

La entidad hizo esta precisión después de detectar dudas entre algunos pacientes frente a la información que había sido compartida previamente.

Sanitas señaló que la actualización busca entregar información de servicio público a sus afiliados y facilitar la transición hacia los nuevos gestores farmacéuticos, de manera que los tratamientos puedan continuar sin interrupciones.

Por eso, la recomendación para los usuarios es revisar cuál de los dos procesos corresponde a sus medicamentos antes de acudir a un punto de dispensación.

¿Dónde consultar los nuevos puntos de entrega?

EPS Sanitas indicó que los afiliados pueden consultar los cambios de gestores farmacéuticos a través del apartado especial de Medicamentos disponible en su página web.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.