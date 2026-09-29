El Hospital Sagrado Corazón de Norcasia, Caldas, anunció que desde el 1 de octubre dejará de prestar servicios a los afiliados de Nueva EPS debido a una deuda cercana a $1.509 millones.

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La medida que comenzará esta misma semana afectaría a unos 2.100 usuarios de la entidad en el municipio.

La gerente del hospital, Samanda Ávila, explicó que el problema se agravó desde la intervención de Nueva EPS en 2025 y que durante abril, mayo y septiembre de este año el centro asistencial no recibió recursos por los servicios prestados a pacientes de los regímenes subsidiado y contributivo.

La deuda representa cerca de la mitad del presupuesto anual del hospital, estimado en $3.000 millones, lo que dificulta cubrir los costos de operación, adquirir insumos y garantizar el funcionamiento durante los últimos meses de 2026.

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Aunque el hospital asegura que hasta ahora ha podido pagar los salarios de sus trabajadores, acumula casi tres meses de retrasos con proveedores de medicamentos, oxígeno, material médico-quirúrgico y combustible.

La gerente señaló que los constantes cambios de interventor en Nueva EPS han retrasado las decisiones y la posibilidad de establecer acuerdos de pago.

El hospital pidió intervención del Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud. Por ahora, no existe un acuerdo y existe preocupación por el pago de la próxima nómina.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.