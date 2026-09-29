Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Wendy Dayana Torres, una madre de 29 años con dos hijos, se convirtió en la protagonista de un trágico suceso ocurrido en la comuna 8 de Ibagué, específicamente en el sector Jardín Santander. El lunes 28 de septiembre, Wendy salió de su vivienda y horas después fue víctima de un ataque armado que le costó la vida. Según el informe de la Policía Metropolitana de Ibagué, la joven caminaba por la zona cuando fue interceptada por un hombre que le disparó. Aunque una ambulancia llegó rápidamente, los paramédicos confirmaron que Wendy ya no presentaba signos vitales.

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La noticia ha estado marcada por un mensaje que la víctima publicó en redes sociales esa mañana, horas antes del crimen: “Lunes, desde tempranito con las bendiciones de Dios”. Para sus familiares, el mensaje representa ahora un recuerdo doloroso, cargado de simbolismo tras el trágico desenlace. Según recogen medios regionales, allegados de Wendy han compartido esa publicación como una muestra del ánimo positivo con el que ella solía iniciar la semana, sin imaginar que sería la última vez que expresaría ese tipo de pensamientos en público.

El caso está siendo investigado por las autoridades, quienes han analizado varias hipótesis para esclarecer el motivo detrás del asesinato. De acuerdo con información proporcionada por el coronel Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, Wendy registraba cuatro anotaciones judiciales en calidad de indiciada, es decir, había sido relacionada como sospechosa en diferentes hechos delictivos, aunque aún no se confirma si estos antecedentes tienen relación directa con su muerte. Además, se conoció que el presunto agresor tomó el celular de la víctima antes de huir del lugar, lo que abrió la posibilidad de un robo, aunque también se contempla un supuesto ajuste de cuentas, hipótesis que por ahora no tiene confirmación oficial.

Las cámaras de seguridad instaladas en el sector Jardín Santander se encuentran bajo análisis para reconstruir los últimos momentos de Wendy y así identificar al responsable o los responsables del ataque. Actualmente, los hechos siguen en investigación, mientras la comunidad y la familia de Wendy esperan respuestas sobre este caso que conmocionó a Ibagué.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre el asesinato de Wendy Dayana Torres en el Jardín Santander de Ibagué?

De acuerdo con reportes de la Policía Metropolitana de Ibagué, Wendy fue asesinada tras recibir disparos de un hombre que la interceptó en la vía pública. El autor huyó llevándose el celular de la víctima, lo que ha llevado a investigar tanto un posible robo como un ajuste de cuentas. Sin embargo, no se ha confirmado la causa real del crimen, mientras las autoridades revisan antecedentes judiciales de Wendy y el material de cámaras de seguridad para esclarecer los hechos.

¿Por qué mencionan “anotaciones judiciales” en el caso de Wendy Dayana Torres?

El término “anotaciones judiciales” hace referencia a los registros en los que una persona aparece como indiciada o presunta implicada en procesos penales. En el caso de Wendy, la Policía informó que tenía cuatro anotaciones como sospechosa de diferentes delitos, información que está siendo analizada para determinar si podría estar relacionada con el motivo de su asesinato.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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