Por: EL PILON SA

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En septiembre de 1994, Valledupar fue testigo de la llegada de ‘El Pilón’, un periódico que rápidamente se posicionó como el principal narrador de los acontecimientos políticos, económicos, sociales y culturales que marcaron la vida del Cesar. Detrás de su primera edición impresa estuvieron el abogado Dickson Quiroz Torres y el periodista Iván Alejandro Duarte, quienes visualizaron la necesidad de contar con un medio que reflejara las realidades de una región en constante transformación. En sus primeras páginas se abordaron temas tan cruciales como la visita presidencial de Ernesto Samper, los retos del campo, las crisis hospitalarias y los problemas de servicios públicos, de acuerdo con los archivos de la propia publicación.

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Luego de 32 años, ‘El Pilón’ continúa siendo un actor central en la memoria regional, un concepto que fue resaltado en los testimonios de líderes gremiales, académicos y periodistas que ofrecieron su visión sobre el impacto del medio. Según Aquiles Hernández Saurith, presidente del Círculo de Periodistas de Valledupar (CPV) para el periodo 2026-2027, este diario es la “universidad del periodismo local”, destacando su aporte en la formación de varias generaciones de profesionales. Miguel Ángel Gutiérrez Ramírez, presidente de la Asamblea Departamental del Cesar en 2026, también lo considera la cuna de muchos periodistas, acompañando procesos de transformación territorial durante tres décadas.

Para Gelca Patricia Gutiérrez Barranco, rectora de la Fundación Universitaria del Área Andina en Valledupar, ‘El Pilón’ sobrepasa la función noticiosa y se convierte en voz y testigo de la memoria colectiva. Su archivo documenta episodios fundamentales, desde el robo al Banco de la República hasta la historia del Festival de la Leyenda Vallenata. Así, el periódico es un puente entre generaciones, cultura y territorio, según sus lectores y líderes académicos y políticos consultados.

El tránsito del periódico impreso a las plataformas digitales ha sido un reto significativo. Como señaló José Luis Urón Márquez, presidente de la Cámara de Comercio de Valledupar, esto ha permitido ampliar la audiencia más allá de las fronteras iniciales. Sin embargo, ese crecimiento exige mayor responsabilidad, un rigor periodístico constante y la fidelidad a su origen, aspectos que resalta el concejal Jesús Alberto Perpiñán Cárdenas. Según la más reciente medición del Panel de Opinión 2026 de Cifras & Conceptos, ‘El Pilón’ alcanzó el primer lugar entre líderes de opinión consultados en el Cesar, evidencia de su vigencia y credibilidad, aunque el desafío es no perder la cercanía con los jóvenes y mantener el arraigo en la región, como advierte Gelca Gutiérrez.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué impacto ha tenido ‘El Pilón’ en la formación de periodistas regionales en el Cesar?

El periódico ‘El Pilón’ ha sido descrito como la “universidad del periodismo local” por figuras como Aquiles Hernández Saurith, presidente del Círculo de Periodistas de Valledupar (CPV), resaltando su papel en la formación de periodistas. Muchos profesionales originarios o radicados en la región consideran al medio como el principal espacio donde se han nutrido sus carreras, aportando desde la reportería, la investigación y el análisis de la realidad local.

¿Cómo ha influido la transición de ‘El Pilón’ a plataformas digitales en su relación con las nuevas generaciones?

Según testimonios recogidos en el aniversario, el paso del periódico impreso a plataformas digitales ha sido fundamental para mantener y ampliar el alcance de ‘El Pilón’. Sin embargo, ese cambio plantea el reto de captar la atención de los públicos jóvenes sin perder la esencia que dio origen al medio. De acuerdo con líderes como Gelca Patricia Gutiérrez Barranco, el desafío está en adaptar los contenidos y conservar la cercanía con las nuevas audiencias, equilibrando innovación y tradición regional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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