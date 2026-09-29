Por: El Espectador

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Iván Leónidas Name, expresidente del Senado de Colombia, enfrenta una de las etapas más complejas de su vida política tras ser vinculado al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (Ungrd). El Consejo de Estado emitió en primera instancia un fallo que decreta su muerte política, una decisión que Name no acepta y que, según comunicó desde su reclusión en la cárcel La Picota, pretende apelar haciendo uso de los mecanismos legales vigentes. Como expuso en una carta enviada a través de su equipo en el Senado, "los fallos judiciales se controvierten a través de los recursos que establece la ley, y así lo haré, apelando el fallo proferido en primera instancia por el Consejo de Estado sobre mi investidura como Senador".

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En su misiva, el exsenador enfatiza su inocencia y argumenta que la empresa criminal que saqueó los recursos de la Ungrd buscó desviar la atención de los "verdaderos responsables y dimensiones" del caso, utilizándolo como chivo expiatorio mediante testigos y pruebas que califica de falsas. Además, recalca que su trayectoria legislativa de más de 15 años, principalmente en representación de la Alianza Verde, siempre estuvo marcada por la oposición al Gobierno anterior y sus reformas. Esta postura, según menciona, fue clara tanto en sus votaciones como en su presencia durante las discusiones clave.

De acuerdo con las acusaciones referidas en el texto, se señala a Name de haber recibido coimas, estimadas en 3.000 millones de pesos colombianos, a cambio de favorecer la aprobación de la reforma pensional en el Congreso. Además, otros testimonios implican que dicho dinero habría servido para incidir en la elección de un magistrado de la Corte Constitucional. Name se defiende afirmando haber presentado pruebas y testimonios recientes que demostrarían la existencia de un entramado dirigido por otros actores, a quienes califica como delincuentes confesos y personas aún no identificadas.

Por último, el exsenador insiste en que no buscará obtener beneficios judiciales, pues, según él, no ha cometido ninguna conducta ilícita. Señala que "mi proceder le consta a quienes me conocen", y recalca su papel en frenar planes totalitarios en el pasado. La decisión de su futuro político y judicial está ahora en manos de los jueces y del avance del proceso de apelación.

¿Por qué está implicado Iván Name en el escándalo de la Ungrd?

Iván Name es implicado debido a que, según la acusación, habría recibido 3.000 millones de pesos de recursos públicos de la Ungrd para agilizar la aprobación de la reforma pensional y posiblemente financiar la campaña al Concejo de Bogotá de su hija. El dinero habría sido entregado en octubre de 2023 a través de figuras cercanas al Gobierno y de la Ungrd, como lo detalla el expediente citado en el texto.

¿Qué significa muerte política en el contexto del Congreso colombiano?

'Muerte política' alude a la pérdida total y permanente de los derechos políticos de un funcionario, como la inhabilidad para ejercer cargos públicos o ser elegido. En este caso, el Consejo de Estado dictó esta sanción sobre Iván Name, impidiéndole participar en actividades políticas o legislativas mientras el fallo esté en vigor.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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