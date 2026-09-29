Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La movilidad en Ibagué se vio seriamente comprometida durante la mañana de este martes, 29 de septiembre, como consecuencia de dos accidentes de tránsito ocurridos en puntos estratégicos de la ciudad. De acuerdo con El Nuevo Día, los hechos más representativos se registraron en el sector de la clínica Avidanti y en la avenida Pedro Tafur, en el cruce con la vía al aeropuerto, zonas de alta concurrencia y tránsito diario para miles de personas.

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El primero de los incidentes sucedió frente a la clínica Avidanti, donde tuvo lugar un triple choque que involucró una camioneta Honda WR-V, un automóvil blanco y otro vehículo, aparentemente un Kia Picanto de color gris. Según la información reportada, estos automotores permanecieron en la vía mientras los equipos atendían la situación y desplegaban señalización para evitar mayores inconvenientes. La presencia de los vehículos obstaculizando la calzada exigió a los conductores circular con extrema precaución y generó retrasos significativos en la zona.

Paralelamente, otro accidente se registró en la avenida Pedro Tafur, exactamente en el cruce con la vía que lleva al aeropuerto. Este hecho provocó una congestión vehicular considerable, exacerbando aún más la compleja situación de movilidad en la capital tolimense. Los dos accidentes, ocurridos en horas pico de la mañana, hicieron que fluyera con dificultad el tránsito de quienes debían moverse por estos sectores.

Pese al despliegue de atención por parte de autoridades y demás equipos en la escena, hasta el momento no se ha emitido información oficial sobre posibles personas lesionadas o sobre las causas precisas de los hechos. El silencio sobre lesiones alimenta la incertidumbre entre la ciudadanía, que permanece atenta a noticias sobre posibles víctimas y sobre cómo se podrá restablecer la normalidad en los corredores viales de Ibagué.

La comunidad conductora expresó su preocupación debido al impacto de estos accidentes sobre los tiempos de desplazamiento y la seguridad vial en la ciudad. De acuerdo con El Nuevo Día, se mantiene la expectativa por las acciones de las autoridades para resolver las congestiones y prevenir nuevos incidentes en estas transitadas vías.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde ocurrieron los recientes accidentes de tránsito que afectaron la movilidad en Ibagué?

Los más recientes accidentes de tránsito que complicaron la movilidad en Ibagué tuvieron lugar frente a la clínica Avidanti, con un triple choque, y en la avenida Pedro Tafur, en el cruce con la vía al aeropuerto. Estos puntos son fundamentales para la circulación diaria en la ciudad, lo que explica el alto nivel de congestión experimentado.

¿Hay información sobre personas heridas en los choques de la clínica Avidanti y la avenida Pedro Tafur?

Hasta el momento, de acuerdo con la información de El Nuevo Día, no existe reporte oficial sobre personas lesionadas en los dos accidentes ocurridos este 29 de septiembre en Ibagué. Las causas de los choques y el estado de los implicados continúan bajo investigación, a la espera de pronunciamientos por parte de las autoridades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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