Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La mañana del lunes 28 de septiembre se vivió una tragedia vial de grandes proporciones en la vía que conecta a Chicoral con El Espinal. De acuerdo con lo reportado, el siniestro dejó una nueva víctima mortal horas después de conocerse el fallecimiento de Alejandro Céspedes, quien conducía la buseta accidentada. La segunda persona que perdió la vida fue identificada como Andrea Giselle Bocanegra Torres. Bocanegra Torres, quien habitaba en la vereda Guasimal de El Espinal y era madre de dos hijos, trabajaba como auxiliar de ruta escolar y viajaba en la misma buseta al momento del accidente.

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El accidente se registró luego de una colisión frontal entre la buseta y un vehículo de carga tipo turbo, en las inmediaciones del Centro Agropecuario La Granja del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Según la información, el impacto dejó a Andrea Giselle con múltiples lesiones, lo que obligó a que fuera trasladada de urgencia al Hospital San Rafael de El Espinal. Aunque los profesionales de la salud hicieron todo lo posible por salvarla, la joven finalmente falleció en el centro hospitalario.

Con la muerte de la auxiliar de ruta escolar, ya son dos las víctimas mortales reportadas que se movilizaban en la buseta implicada. Por otro lado, el conductor del vehículo tipo turbo también sufrió heridas graves; debido a la magnitud del choque, quedó atrapado en el interior de la cabina y requirió ser rescatado por socorristas antes de recibir atención médica.

Actualmente, las autoridades de tránsito continúan con el proceso de inspección en la zona para esclarecer cómo ocurrieron los hechos. La investigación busca determinar no solo la mecánica del accidente, sino también las posibles causas que originaron el fuerte choque entre ambos automotores, en una vía reconocida por su tráfico entre Chicoral y El Espinal. Así, la comunidad permanece atenta a los avances del caso y a las conclusiones oficiales que puedan traer respuestas y claridad sobre este doloroso episodio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre el accidente en la vía entre Chicoral y El Espinal?

El accidente ocurrió la mañana del 28 de septiembre, cuando una buseta y un vehículo tipo turbo colisionaron de frente cerca del Centro Agropecuario La Granja del SENA. Como resultado, fallecieron Alejandro Céspedes, conductor de la buseta, y Andrea Giselle Bocanegra Torres, auxiliar de ruta escolar. El conductor del vehículo de carga resultó gravemente herido y fue rescatado antes de ser trasladado para atención médica. Las investigaciones continúan para esclarecer los detalles del siniestro.

¿Quién era Andrea Giselle Bocanegra Torres y qué función cumplía en la buseta accidentada?

Andrea Giselle Bocanegra Torres era residente en la vereda Guasimal de El Espinal, madre de dos menores y trabajadora como auxiliar de ruta escolar. En el momento del accidente, acompañaba al conductor de la buseta, Alejandro Céspedes, desempeñando su labor dentro del vehículo cuando se produjo la colisión que le costó la vida.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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