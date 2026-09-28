Por: El Espectador

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Miguel Orlando Guzmán González, conocido como alias “Robinson Gutiérrez”, era uno de los cabecillas criminales de la Segunda Marquetalia, organización disidente de las antiguas FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Guzmán González fue abatido por la fuerza pública durante una operación conjunta del Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aérea, bajo el mandato del presidente Abelardo de la Espriella. El operativo tuvo lugar en la vereda Río Blanco, en Tello, departamento del Huila. En el mismo procedimiento fueron capturados otros tres miembros de la organización bajo el liderazgo de alias “Iván Márquez”.

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El presidente De la Espriella confirmó el desarrollo y los resultados de la operación, detallando que fue ejecutada gracias a la participación articulada de las instituciones militares y de inteligencia. Además, el mandatario señaló directamente a Guzmán González por su presunta implicación en el asesinato de Miguel Uribe Turbay. “Este criminal está implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay. No dejaré de exigir que se establezca toda la verdad sobre ese crimen”, expresó el presidente a través de su cuenta de X.

Según información suministrada por el Ejército, la diligencia en que cayó alias “Robinson Gutiérrez” se llevó a cabo haciendo uso de capacidades especiales y apoyo de inteligencia policial, mientras se le buscaba como objetivo militar del Estado Mayor Central, órgano de mando de las disidencias de las FARC. La institución explicó que la estructura criminal ubicada en Río Blanco tenía como propósito consolidar control en regiones estratégicas entre los departamentos de Huila, Caquetá y Meta. El plan de consolidación se basaba en prácticas ilícitas como la extorsión, el secuestro y el reclutamiento de menores, con la intención de convertir esa zona en un corredor estratégico que facilitaría la expansión criminal hacia Cundinamarca.

En relación con la operación, se destaca el señalamiento a alias “Robinson Gutiérrez” como jefe de finanzas de la organización criminal, lo que lo ubicaba como una figura clave en la obtención de recursos a través de actividades delictivas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué papel cumplía alias “Robinson Gutiérrez” en la Segunda Marquetalia?

Según información oficial citada en el operativo, Miguel Orlando Guzmán González, conocido como alias “Robinson Gutiérrez”, era el jefe de finanzas de la Segunda Marquetalia, responsable de la administración y obtención de recursos ilegales mediante acciones como extorsión, secuestro y reclutamiento forzado de menores.

¿Cuál era la importancia estratégica del corredor entre Huila, Caquetá y Meta para la Segunda Marquetalia?

De acuerdo con el Ejército Nacional, la estructura comandada por Guzmán González buscaba consolidarse en zonas de Huila, Caquetá y Meta, considerados estratégicos para ampliar la influencia del grupo criminal hacia Cundinamarca. El control de ese corredor facilitaba operaciones ilícitas y fortalecía su estructura territorial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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