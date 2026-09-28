Por: El Espectador

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Los ministros que han tenido una participación más destacada durante los debates presupuestales de cara a 2027, dieron un paso clave en el Congreso esta semana: citaron de forma directa a la bancada del Partido Liberal con el propósito de explicar y defender sus prioridades legislativas para el semestre en curso. En un movimiento que coincide con la dinámica de otros ministerios, los congresistas liberales sostendrán reuniones individuales con cada ministro este martes, en un ambiente marcado por el pulso entre fuerzas políticas.

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La convocatoria partió de ambas cabezas ministeriales y se inscribe en una estrategia más amplia que otras carteras vienen aplicando desde hace semanas. De acuerdo con información de El Espectador, esta metodología ha sido replicada por los responsables de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán; Ambiente, Fabio Arjona; Transporte, Elsa Noguera; Deporte, Juliana Gutiérrez; Agricultura, Indalecio Dangond; y Salud, Ana María Vesga, quienes han conversado con colectividades como el Centro Democrático, el Partido de la U y los conservadores. Cada encuentro busca alinear los intereses de los partidos con las iniciativas del Gobierno Nacional, en medio de la discusión por el presupuesto de 2027.

Este acercamiento entre los ministros y los partidos oficialistas ocurre en un contexto de tensión en la coalición de Gobierno. El Centro Democrático, bancada uribista, respondió a las críticas del senador Enrique Gómez, cercano al presidente Abelardo de la Espriella, con un comunicado que rechazó "las constantes descalificaciones y la actitud displicente" del director de Salvación Nacional. La posición del partido fue clara: "No existe interés alguno en construir coaliciones con quienes, desde una visión sectaria, insisten en dividir a los colombianos entre buenos y malos".

Actualmente, todas las colectividades mencionadas conforman la bancada gobiernista, que reúne a más de 180 congresistas, sumando la fuerza suficiente para aprobar proyectos fundamentales, como quedó evidenciado con la aprobación inicial del articulado del presupuesto general en las comisiones económicas. Sin embargo, el proceso aún debe culminar su trámite en las plenarias, donde las explicaciones de los ministros sobre sus solicitudes presupuestales serán clave para afianzar los apoyos.

En paralelo, el ministro del Interior ha citado a las Comisiones Primeras tanto del Senado como de Cámara para presentar lo que denomina su "ABC legislativo", en el cual sobresalen proyectos enfocados en aumentar la transparencia de los congresistas y dotar de mayores competencias a las regiones. Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Cancino, anticipó iniciativas que delinearán la nueva política de seguridad del Gobierno de la Espriella, tales como la ley de sometimiento y el estatuto antiterrorista. Estas propuestas prohíben mesas de diálogo y el estatus político a grupos criminales, ofrecen rebajas de penas y establecen condenas en centros penitenciarios sin devolución de bienes ilícitos.

¿Por qué el Gobierno cita a la bancada liberal y otros partidos en el contexto del presupuesto 2027?

El Gobierno cita a la bancada liberal y a otros partidos aliados para presentar sus prioridades legislativas y asegurar el respaldo necesario en la discusión del presupuesto de 2027. Estos encuentros, reportados por El Espectador, buscan afianzar alianzas y obtener claridad frente a las inquietudes de los congresistas, con el fin de garantizar la aprobación de los recursos que necesita cada cartera.

¿Qué es la ley de sometimiento planteada por el Gobierno y cuáles son sus principales puntos?

La ley de sometimiento anunciada por el ministro de Justicia es una iniciativa que busca establecer condiciones para que los grupos criminales se acojan al sistema judicial, excluyendo el reconocimiento de estatus político y la negociación de mesas de diálogo. El proyecto contempla rebajas de pena entre el 30 % y el 50 %, condenas obligatorias en centros penitenciarios y la no devolución de bienes obtenidos ilegalmente, según lo expresado en información oficial recogida por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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