Un turista murió y su esposa resultó herida luego de caer desde el cuarto piso de un edificio ubicado en El Rodadero, Santa Marta, durante la madrugada del sábado 26 de septiembre.

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De acuerdo con El Tiempo, la víctima mortal fue identificada como Carlos Jahibeth Sánchez Barbosa, natural de Ocaña, Norte de Santander. El hombre sufrió graves lesiones y murió como consecuencia de la caída, mientras que su esposa, Yomaira Alberni Gelvis, de 40 años, sobrevivió y recibió atención de los organismos de emergencia. Posteriormente, fue trasladada a la Clínica El Prado.

El hecho ocurrió en el edificio El Velero, ubicado en inmediaciones de la calle 6 con carrera 2, en uno de los sectores turísticos de Santa Marta. Según los reportes conocidos, los dos se encontraban en un apartamento del inmueble antes de terminar en el exterior del edificio.

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Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer las circunstancias de la caída. Entre las primeras versiones aparece una posible discusión entre la pareja, pero esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente y deberá ser establecida o descartada a partir de las pruebas recopiladas.

Investigan si hubo pelea entre pareja que cayó de hotel en Santa Marta

La Policía Metropolitana de Santa Marta y la Fiscalía adelantan entrevistas y buscan registros de cámaras de seguridad que permitan reconstruir los minutos previos al hecho. El objetivo es determinar qué sucedió dentro del apartamento y cómo se produjo la caída de la pareja.

Otro elemento que hace parte de la investigación es la presencia de una menor de edad dentro del apartamento. De acuerdo con los reportes, se trataría de una hija de Yomaira Alberni, por lo que las autoridades también buscan establecer dónde se encontraba la niña cuando ocurrieron los hechos.

Por ahora, no existe una versión oficial que permita determinar si se trató de un accidente o si una pelea entre la pareja desató la tragedia. Los investigadores esperan esclarecer el caso mediante testimonios, registros de seguridad y demás elementos recopilados.

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